주제 ‘공룡과 함께 춤을’…10월1일부터 11월9일까지 40일간 고성 당항포관관지에서 열려, 초대형 플라워사우루스도 눈길

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 2025경남고성공룡세계엑스포가 세계 최초로 시도되는 ‘익룡쇼’와 초대형 ‘플라워사우루스’ 등 차별화된 콘텐츠를 앞세워 오는 10월 1일 화려한 막을 올린다.

고성문화관광재단은 10일 당항포관광지에서 언론브리핑을 열고, ‘공룡과 함께 춤을’이라는 주제로 11월 9일까지 40일간 열리는 이번 엑스포의 주요 내용을 공개했다. 올해 엑스포는 주제에 걸맞게 관람객이 단순 관람을 넘어 직접 참여하며 축제처럼 즐길 수 있는 역동적인 프로그램을 다수 마련했다.

핵심 볼거리는 단연 세계 최초로 선보이는 ‘익룡쇼’다. 하늘을 나는 공룡을 눈앞에서 생생하게 재현해 관람객들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다. 또 행사장 내 새로운 랜드마크로 조성되는 초대형 ‘플라워사우루스’는 모든 연령층의 눈길을 사로잡을 것으로 기대된다.

엑스포의 대표 프로그램인 ‘공룡 퍼레이드’는 힙합과 아크로바틱 댄서를 투입해 한층 더 생동감 넘치는 공연으로 재탄생한다. 어린이 관람객을 위해 인기 애니메이션 ‘브레드이발소’ 특별전시관을 마련하고, 폐품을 활용한 정크아트 로봇 전시 및 탑승 기구를 통해 환경보호의 메시지와 재미를 동시에 전달한다.

이 밖에도 지난해 큰 인기를 끌었던 서커스 공연은 좌석을 확대해 더 많은 관람객을 맞이하며, 살아 움직이는 듯한 작동공룡과 진품 화석 전시 등 다양한 공룡 체험 콘텐츠도 준비된다.

야간 불꽃쇼 외에도 행사장 곳곳에서 버스킹, 마술 공연 등이 상시 진행되어 관람객들에게 끊임없는 즐길 거리를 선사한다. 특히 매주 토요일과 특정일(10월 7일, 8일)에 열리는 불꽃쇼는 가을밤의 엑스포를 화려하게 장식할 예정이다.

재단은 이번 엑스포를 전국적인 축제로 만들기 위해 경남·부산을 넘어 수도권, 전라권 등 전국을 대상으로 홍보를 강화하고 있다. 또한 군민 스태프 채용, 고성 특산품 팝업스토어 운영 등을 통해 지역 경제 활성화에도 실질적인 도움이 되도록 연계성을 높였다.

재단은 성공적인 개최를 위해 지난 1일부터 당항포관광지를 임시 휴장하고, 새로운 랜드마크 설치와 관람객 편의시설 확충 등 막바지 준비에 총력을 기울이고 있다. 엑스포 할인 예매권은 이달 30일까지 온라인 예매처 등에서 구매할 수 있으며, 가격은 대인 1만4000원, 소인 7000원이다

임왕건 고성문화관광재단 대표이사는 “기존에 볼 수 없었던 새로운 콘텐츠와 함께 관람객 편의시설, 먹거리 개선에도 총력을 기울이고 있다”며 “많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 말했다.