소외계층 생계와 자립까지 지원 울산 어린이 해양생태체험 후원 사회에 헌신한 개인·단체 시상도

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] “급여의 1%이지만, 나눔의 가치로 세상에 전하는 희망 에너지는 99%라 믿으며 소외된 이웃과 함께 따듯한 사회를 만들어갑니다.”

지난 2011년 HD현대오일뱅크 임직원의 월 급여 1% 기부로 시작해 2020년 HD현대의 전 계열사로 확대한 HD현대1%나눔재단(이사장 권오갑)이 소외계층의 생계에서부터 자립까지 돕고 있다.

HD현대1%나눔재단은 ▷사랑의 난방유(난방유 지원) ▷행복한끼(노인에 점심 대접) ▷해피 서포터즈(생계비 지원) ▷HD119(긴급 구호물품 지원) ▷드림 플레이스(복지시설 리모델링) ▷드림 아카데미(취약계층 교육) ▷드림 하모니(취약계층 문화지원) ▷HD현대아너상(사회공헌단체 포상) ▷아임 도너(기부문화 활성화) ▷HD현대MZ봉사단(젊은 직원 사회봉사) ▷나눔 플리마켓(자립 지원) ▷수어교실(임직원 대상 교육) ▷아동결연사업(위기가정 아동 지원) ▷ESG 연계사업(일자리 지원) 등 다양한 사업으로 나눔을 실천하고 있다. 올해 사업 지원 규모는 87억원에 이른다.

HD현대1%나눔재단은 화가를 꿈꾸는 장애인들에게도 ‘희망의 에너지’이다. 지난해 3월 ‘드림 아카데미’ 사업에 발달장애인들에게 수준별 미술교육을 제공하는 ‘마스터피스제작소’를 추가했다. 권오갑 이사장도 지난 2월 서울 강남구 대한사회복지회에 마련된 마스터피스제작소 사업장을 찾아 미술교육에 활용할 교보재를 직접 제작하기도 했다. 지난해 42명이 미술교육을 받고 3회의 작품전시회를 가졌다. 이들 중 일부는 호텔 미술직에 취업하고, 7명은 화가로서의 삶을 시작했다.

나눔재단은 급속한 고령화에 따른 독거노인 증가에도 주목했다. 지역 복지관을 통해 생활형편이 어려운 노인들에게 매일 따뜻한 점심 한 끼 대접하며 행복을 전파하고 있다. ‘행복한끼’ 지원금은 올해 전국 14개소 8억원에 이른다.

무엇보다 1980년 이후 출생인 젊은 세대들이 사회적 가치 실현에 적극적이어서 우리 사회를 더욱 밝게 하고 있다. MZ세대 임직원들이 지난해 ‘HD현대 MZ봉사단’을 결성한 것이다. 봉사단은 지역 내 사회적 약자를 돕는 봉사활동을 통해 상생과 나눔의 조직문화를 만드는 데도 기여하고 있다.

지난 9일에는 HD현대중공업과 함께 울산시 동구 주전동 주전어촌체험마을에서 ‘2025 바다야, 놀자! 아동 해양생태체험 지원사업’ 지원금으로 아동복지 전문기관인 초록우산 울산지역본부에 1000만원을 전달했다.

울산 지역 어린이 180명은 13일부터 27일 사이 다섯 차례에 걸쳐 주전어촌체험마을에서 해양생태를 직접 체험하는 ‘특별한 하루’를 갖는다. 바닷바람에 바다 내음을 맡으며 소라와 고동 등 해산물을 채취하고, 해조류와 한천가루를 활용해 유기농 월병을 만들고, 지역 특산물인 주전 돌미역 등으로 준비한 ‘해녀 밥상’까지 맛보는 체험활동을 한다.

HD현대중공업 관계자는 “주전어촌체험마을에서 진행되는 생태체험 프로그램이 어린이들에게 자연의 소중함을 확인하는 뜻깊은 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력해 취약계층 아동들이 밝고 희망찬 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원해나가겠다”고 말했다.

HD현대1%나눔재단은 소외계층 지원사업에만 그치지 않고 기부문화 확산에도 열정을 쏟고 있다. ‘HD현대아너상’을 제정해 사회적 약자를 위해 헌신해온 개인 또는 단체를 시상함으로써 HD현대 사회공헌 비전인 ‘더 나은 세상, 더 밝은 미래’를 우리 사회와 공유하고 있다.