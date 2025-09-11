[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 시사주간지 뉴스위크가 발표한 ‘2026년 세계 최고 병원’ 순위에서 국내 삼성서울·서울아산·서울대병원 3곳이 암 분야 상위 10위에 나란히 이름을 올렸다.

10일(현지시간) 뉴스위크가 발표한 ‘2026년 12개 임상 분야별 세계 최고 병원’ 평가 순위에 따르면 삼삼성서울병원은 미국 메모리얼 슬로언 케터링 암센터, MD앤더슨 암센터에 이어 3위를 차지하며 2년 연속 최상위권을 유지했고, 서울아산병원은 전년 5위에서 한 단계 오른 4위, 서울대병원은 8위에 선정됐다.

서울아산병원은 이번 평가에서 가장 다양한 분야에서 인정받았다. 암 분야 4위를 비롯해 소화기·내분비 분야에서도 4위를 기록했고, 신경·비뇨기 6위, 정형외과 8위 등 총 6개 분야에서 세계 10위권에 진입했다. 또한 소화기·내분비·신경·정형·심장·심장수술 등 6개 분야에서 국내 1위를 차지했다.

서울대병원의 두드러진 성과는 비뇨기 분야에서 나타났다. 미국 클리블랜드 클리닉에 이어 세계 2위에 선정되며 전년보다 두 계단 상승했다. 내분비 5위, 암 8위 등 총 3개 분야에서도 10위권에 들었다.

삼성서울병원은 암·소화기·비뇨기 3개 분야에서 세계 상위 10위권을 기록했다. 특히 스마트병원 분야에서는 5년 연속 국내 1위를 유지하며 세계 15위로 3단계 상승해 역대 최고 순위를 달성했다. 호흡기 질환에서도 전년 대비 4계단 오른 19위로 국내 1위를 3년 연속 지켰다.

박승우 삼성서울병원 원장은 “중증 질환 중심의 미래 의학 추진 성과가 세계 각국 의료 전문가들에게 인정받아 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 인류의 건강하고 밝은 미래를 위한 도전을 계속해 나가겠다”고 말했다.

이번 조사는 뉴스위크가 독일 글로벌 마케팅 전문 조사기관 ‘스타티스타’와 협력해 진행됐다. 지난 5월부터 7월까지 30개국 수만 명의 의료진이 참여해 12개 임상 분야별로 자국 및 해외 병원의 의료 수준을 평가했으며, 의료 자문단의 최종 질적 검토를 거쳐 순위가 확정됐다.