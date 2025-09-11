광주시, 추석대비 민관합동 ‘건설공사장 안전점검’

10월2일까지 64곳 대상

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 추석 연휴를 앞두고 건설공사장 안전사고 예방을 위해 오는 10월 2일까지 자치구, 국토안전관리원, 민간전문가 등과 함께 ‘민·관 합동 건설공사장 안전점검’을 실시한다.

이번 점검은 최근 전국 건설공사장에서 추락·화재·감전 등 인명피해가 잇따르고, 기록적인 폭우로 지반침하와 토사붕괴 등 대형사고 위험이 커짐에 따라 안전사고를 사전에 예방하기 위해 실시된다.

점검대상은 광주지역 공공발주 및 민간 건설공사장으로 공동주택·공공건축물·도시철도 건설공사 현장 등 64개 건설공사장이다.

주요 점검사항은 ▷안전관리계획 수립 적정성 확인 ▷안전난간 등 안전시설물 및 추락방지시설 적정 설치 여부 ▷근로자 안정장비 착용 및 관리상태 ▷화재 예방 대책 수립 ▷흙막이 지보공 이상 유무 등이다.

점검 결과, 현장조치가 가능한 경미한 사항은 즉시 시정하고, 조치가 어려운 부분은 위험요소가 해소될 때까지 지속적으로 추적 관리할 예정이다.

김준영 시민안전실장은 “지난해 건설공사장 사망사고 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것은 추락 사고이다”며 “이번 안전점검을 통해 위험 요인을 사전에 파악해 제거하는 등 안전사고 예방을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.