10·17일 서초구청 전 직원 대상 강의에 공연을 더한 장애인식개선 콘서트 개최... 신홍윤 강사, 장애에 대한 편견 바로잡고 퀴즈로 교육 대상자 참여 유도해 큰 호응... ‘바퀴 달린 성악가’ 이남현, 발달장애인 최초 경기민요 전수자 이지원, 발달장애인 구성된 서초한우리오케스트라 등 울림 있는 무대 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “장애인과 비장애인이 공존하고 장애가 불편함 되지 않는 따뜻한 서초 만들 것이다”

전성수 서초구청장 말이다.

서울 서초구(구청장 전성수)가 9월 10일, 17일 두 차례에 걸쳐 서초문화예술회관 아트홀에서 서초구청 전 직원을 대상으로 ‘2025 장애인식개선 콘서트’를 개최한다.

이번 콘서트는 장애인복지법에 따라 실시해야 하는 법정의무교육의 일반적인 틀을 넘어, 공연이 함께 어우러진 새로운 형식으로 진행된다. 구는 교육 대상자들이 장애에 대해 보다 올바르게 인식하고 장애인의 삶과 그들의 이야기에 예술을 더해 누구나 흥미를 갖고 공감할 수 있는 행사로 구성했다.

전체 진행과 강의는 KBS라디오와 EBS 등 방송사에서도 활발히 활동하고 있는 신홍윤 장애인식개선 강사가 맡았다. 유년 시절 지체장애로 걷지 못했던 그는 10일 첫 콘서트에서 재활 이후 경험한 외국인들의 편견 없는 장애 인식을 소개하며 관심을 이끌었다.

또, 평소 인지하기 어려운 장애에 대한 오해를 바로잡고 강의 중간에 퀴즈를 통해 참여를 유도하며 큰 호응을 얻었다.

특히 공연 역시 편견과 신체적 불편을 극복한 장애인들의 무대로 꾸며져 주목받았다. 첫 공연은 대한민국 최초로 전신마비를 극복하고 성악가가 된 이남현 성악가의 노래로 포문을 열었다. 기적을 노래하는 ‘바퀴 달린 성악가’로 세계 무대에서 희망을 노래해 온 그는 ‘You Raise Me Up’과 ‘O Sole Mio’를 열창해 큰 감동을 선사했다.

이어 발달장애인 최초 국가무형유산 경기민요 전수자인 이지원 국악인이 무대에 올라 깊이 있는 국악을 선보였다.

마지막 무대는 대한민국 최초 발달장애인으로 구성된 직업 오케스트라인 서초한우리오케스트라가 맡았다. ‘센츄리아 서곡’ 웅장한 선율을 시작으로 누구나 사랑하는 뮤지컬 ‘사운드 오브 뮤직’ 메들리와 ‘I Will Follow Him’ 등 친숙하고 다채로운 곡들을 웅장하게 연주하며 콘서트의 대미를 장식했다.

전성수 서초구청장은 “이번 장애인식개선 콘서트는 단순한 교육이 아닌 예술이 함께 어우러진 공감의 장으로 깊은 울림을 남겼다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 조화롭게 공존하고 장애가 차별이나 불편함이 되지 않는 따뜻한 서초를 만들어 나가겠다”고 말했다.