애플망고두유·스트레스 볼 구성…15일 2차 500개 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 두유 베지밀을 생산·판매하는 정식품은 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유 과일박스 키트(사진)’ 1000개를 네이버 브랜드스토어에서 한정 판매한다고 11일 밝혔다.

키트는 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 애플망고두유’ 5개와 애플망고두유 속 코코넛 알갱이를 상징한 스트레스 볼로 구성했다. 지난 8일부터 진행한 1차 판매분 500개는 하루 만에 전량 소진됐다. 15일 2차 판매분 500개를 추가 판매한다.

지난 2014년 출시한 제품은 애플망고 퓨레를 함유했다. 말랑하면서 쫄깃한 나타드코코 알갱이가 씹는 재미를 더한다.

한편 정식품은 구매자 대상으로 SNS(사회관계망서비스) 후기 이벤트도 마련했다. 과일박스 키트 인증샷을 찍어 개인 인스타그램에 올리고 계정을 태그하면 참여할 수 있다.

정식품 관계자는 “앞으로도 다양한 프로모션으로 소비자와 소통하면서 신선한 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.