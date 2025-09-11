지역 밀착형 사회 공헌 사업 진행 태양광만으로 24시간 깨끗한 물 공급 이동식 무료 세탁방 설치 가전 무상 점검 서비스도 지형섭 나이지리아법인장 “‘모두의 더 나은 삶’ 기여”

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 나이지리아에서 지역 주민들에게 꼭 필요한 물과 위생 환경을 지원하며 ‘지역 밀착형 사회공헌’ 활동을 강화하고 있다.

11일 LG전자는 최근 나이지리아 오군(Ogun) 주(州)에 위치한 아베오쿠타(Abeokuta)시에 별도의 전력 공급원 없이 태양광만으로 24시간 깨끗한 물을 공급하는 식수 시설과 이동식 무료 세탁방을 지원하고 있다고 밝혔다.

전력과 수자원이 부족한 현지 사정을 고려한 이번 캠페인은 주민들의 생활 불편을 덜어주고, LG전자의 브랜드 슬로건 ‘Life’s Good(라이프스 굿)’이 지향하는 삶의 긍정적 가치와 희망을 전달하기 위한 취지다.

이번에 마련된 식수 시설은 태양광을 에너지원으로 활용해 지하수를 시추·여과한 뒤 주민들에게 깨끗한 물을 제공하는 ‘보어홀(Borehole)’ 방식으로 운영된다. 이 시설을 통해 수천 명의 주민이 언제든 안전한 식수를 얻을 수 있게 됐다.

아울러 이동식 세탁방에는 LG전자의 세탁기와 건조기, 에어컨, 세제 등 다양한 편의시설이 갖춰져 주민들이 무더운 날씨 속에서도 위생적으로 빨래를 할 수 있도록 지원한다.

아베오쿠타 북부 지방정부의 라네 오예볼라 소디포(Lanre Oyegbola Sodipo) 의장은 “깨끗한 물과 위생 시설을 제공하는 이번 LG전자의 캠페인은 주민들의 일상을 근본적으로 변화시키는 데 큰 도움이 될 것”이라며 감사를 전했다.

LG전자는 이번 활동과 함께 현지에서 사용 중인 LG TV 및 가전을 무상으로 점검하고 수리해주는 서비스도 병행했다.

LG전자의 나이지리아 내 사회공헌 활동은 이번이 처음이 아니다. 지난 2019년 아베오쿠타에 첫 무료 세탁방을 열어 큰 호응을 얻은 바 있으며, 현지 병원에 에어컨을 기증하는 등 생활과 밀접한 지원을 지속적으로 펼쳐왔다.

지형섭 LG전자 나이지리아법인장(상무)은 “나이지리아는 물과 전기 등 기본 생활 인프라가 부족해 주민들의 어려움이 크다”며 “앞으로도 지역 특성을 고려한 다양한 사회공헌 활동으로 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’ 실현에 기여할 것”이라고 말했다.