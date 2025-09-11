물류센터 활용해 상품 신선도 확보

[헤럴드경제=정석준 기자] 하림그룹이 신선 직배송 식품 플랫폼 ‘오드그로서(ODD GROCER)’를 출시했다고 11일 밝혔다.

오드그로서는 ‘남다른(ODD) 식료품상(GROCER)’이라는 의미로, 당일 생산·당일 출고를 원칙으로 한 식품 특화 플랫폼이다.

하림은 1500억원을 투자한 온라인 첨단물류센터 FBH(Fulfillment By Hairm)를 직접 운영하고 있다. 물류센터는 고객이 주문한 상품의 입고, 보관, 포장, 출고, 배송, 반품 등 모든 과정을 처리한다. 이를 통해 물류창고에서 지체되는 보관 과정을 없애 신선의 가치를 극대화할 수 있다. 핵심은 당일 생산, 당일 출고다.

달걀은 당일 산란, 닭고기·오리고기는 당일 도계, 돼지고기는 도축 5일차 숙성 후 출고, 소고기는 부위별 최적 숙성을 거쳐 출고된다. 쌀은 당일 도정, 참기름·들기름은 당일 착유, 샐러드는 당일 수확을 원칙으로 한다. 외부에서 입고되는 신선 식품도 당일 출고 시스템을 적용한다.

이를 위해 하림은 물류센터 인근 농가와 협업을 강화하고 있으며, 버섯·고구마·햅쌀 등으로 공급 품목을 확대할 계획이다. 채소의 경우 익산원예농협 푸드지원센터와 협력해 신선한 재료를 공급받는다.

오드그로서 관계자는 “하림만의 차별화된 방식으로 매일 최고의 맛을 경험할 수 있는 새로운 기준을 제시하겠다”며 “지역 농가와 상생하고 식품 품질 경쟁력을 높이고, 소비자 편익 증대와 국내 시장 방어 역할을 수행할 것”이라고 말했다.