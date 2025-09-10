-국내 주요 빅테크 플랫폼 협업 확장

[헤럴드경제=서병기 선임기자]뉴미디어 종합 콘텐츠 기업 더에스엠씨(대표 김용태)가 네이버 광고 공식 파트너사로 선정됐다고 10일 밝혔다.

네이버 광고 공식 파트너사는 광고주의 광고 성과를 향상시킬 수 있는 역량을 다각적으로 평가해 선정된다. 더에스엠씨는 네이버 광고 상품 전반에 걸친 운영 전문성과 안정적인 성장 잠재력을 인정받아 이름을 올렸다.

이번 파트너십으로 더에스엠씨는 네이버 주요 광고 상품을 통합 대행할 수 있는 자격을 확보하며, 플랫폼 협업 역량을 한층 강화하게 됐다. SA(검색 광고), GFA(성과형 디스플레이 광고), NOSP(보장형 디스플레이 광고), CAD(신용카드 검색광고) 등 네이버 주요 광고 상품의 통합 운영이 가능하며, 신규 상품·솔루션에 대한 우선 지원, 공동 프로모션 및 세일즈, 체계적인 광고주 이슈 대응 등 다양한 혜택도 제공받는다. 향후에는 각 광고 상품별로 광고주 특성에 맞춘 통합 전략을 제공해 성과를 극대화하고, 새로운 마케팅 기회를 창출할 계획이다.

더에스엠씨 측은 “이번 네이버 광고 공식 파트너사 선정은 소셜 콘텐츠 영역에서 성장해온 자사에게 매우 상징적인 의미를 갖는다”라며 “올해 네이버 광고 매출이 지속적인 상승세를 보이며 업계에서 성과를 인정받은 만큼, 이번 협업을 계기로 광고주에게는 더욱 정교한 맞춤 솔루션을 제공해 나가겠다”라고 밝혔다.