1~25일 온라인 취업박람회 전용 페이지 운영... 25일 구청 2층 강당에서 오프라인 취업박람회 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지역 내 일자리 창출 및 구인구직난 해소를 위해 ‘2025 동대문구 온·오프 취업박람회’를 개최한다.

온라인 박람회는 1일부터 시작해 25일까지 취업박람회 전용 페이지를 운영을 통해 진행된다. 입사 지원이 가능한 기업을 확인할 수 있고, 개별적 채용 과정이 진행되며 다양한 취업 지원 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

25일 오후 2시부터 5시까지는 구청 2층 강당에서 오프라인 박람회를 진행한다. 사전 구직등록(고용24) 또는 현장 접수를 통해 면접 참여가 가능하다. 또한 오프라인 박람회 당일에는 한국외국어대학교 진로취업컨설턴트 특강(2025 취업 트렌드와 지원 전략), 퍼스널컬러 진단, 이력서 사진 촬영, 지문 적성검사 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.

행사 이후에도 동대문구 일자리센터를 통해 구직자에게 맞춤형 일자리를 제공해 지속적인 취업 지원이 이어질 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 취업박람회가 구직자에게는 적합한 일자리를 찾는 기회가 되고, 기업에는 우수 인재를 발굴하는 장이 되어 상생의 계기가 되기를 바란다”고 전했다.

동대문구는 이번 취업박람회를 온라인과 오프라인 양방향으로 운영해 구직자가 원하는 방식으로 보다 쉽게 참여할 수 있도록 했다. 행사는 동대문구 주관으로 한국외국어대, 서울지방고용노동청, 서울시50플러스재단 동부캠퍼스가 후원, 동대문구 및 인근 자치구의 30여 개 기업이 함께한다.

구직을 원하는 동대문구민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 온라인 박람회 전용 페이지에서 세부 내용을 확인할 수 있다.