10일 순매수액 1조3800억원...작년 이후 최대 규모 가장 많이 담은 종목은 SK하이닉스·삼성전자

[헤럴드경제=경예은 기자] 외국인이 이틀 새 2조원 넘게 순매수에 나서며 코스피가 사상 최고치를 경신했다. 대주주 양도세 기준 유지 기대감과 반도체 업황 회복 전망, 정책 모멘텀이 맞물리며 증시 상승세에 불을 지핀 것이다.

10일 금융정보업계에 따르면 외국인은 유가증권시장에서 1조3800억원어치를 순매수했다. 외국인이 1조원 이상을 쓸어 담은 것은 지난 6월4일(약 1조600억원) 이후 3개월 만이며, 지난해 6월13일(1조5500억원) 이후 최대 규모다. 전날에도 6800억원을 사들인 외국인은 이틀간 2조원어치를 순매수했다.

이달 들어 외국인은 지난 1일과 5일을 제외한 모든 거래일에서 매수 우위를 보였다. 특히 이날 가장 많이 담은 종목은 SK하이닉스(6560억원)와 삼성전자(3830억원)였다. 전날 미국 증시에서 오라클이 실적 발표 후 시간외거래에서 30% 급등했고, 내년 반도체 공급 부족 전망이 제기되면서 투자심리가 살아난 영향이다. 여기에 트럼프 행정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 미국산 장비 반출을 허용하는 방안을 검토 중이라는 외신 보도도 호재로 작용했다.

정책 모멘텀 기대도 매수세를 키웠다. 외국인 순매수 상위 종목에는 삼성중공업(350억원), HJ중공업(880억원) 등 조선주와 한화에어로스페이스(380억원) 등 방산주가 포함됐다. 오는 11일 이재명 대통령의 취임 100일 기자회견을 앞두고 대주주 양도세 기준과 관련한 정부 입장이 주목되는 가운데, KB금융(480억원)도 매수 대상에 올랐다.

이날 코스피는 장 초반 7월 고점을 단숨에 돌파한 뒤 오후 장중 3317.77까지 치솟으며 직전 사상 최고치(3316.08)를 약 4년 만에 넘어섰다. 종가 또한 역대 최고치(3305.21)를 갈아치웠다.