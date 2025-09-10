정기명 시장, 섬 박람회 포럼서 주제 발표

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 2026여수섬박람회 홍보차 중국으로 출장 간 정기명 여수시장이 국제포럼에서 주제 발표를 했다.

10일 여수시에 따르면 정 시장과 일행은 지난 8일 중국 칭다오에서 열린 ‘2025년 산둥성 국제해양발전포럼’에 초청받아 주제 발표자로 나서 2026여수세계섬박람회를 소개했다.

올해로 2회째를 맞은 이번 포럼은 세계 각국 해양도시 대표들이 모여 해양을 통한 경제발전과 생태 보전, 지속 가능한 해양산업 발전 방안을 논의하는 국제행사다.

정 시장은 대한민국 해양도시 대표 자격으로 참석해 전 세계 68개국 대표단을 대상으로 2026여수세계섬박람회의 비전과 의미를 설명하고 참여를 요청했다.

또한 포럼에 함께한 국제 자매도시 중국 웨이하이의 콩판핑 시장과 면담을 갖고 내년 섬박람회 공식 참여를 약속 받았으며 다음달 중에 두 도시 대표단 간 참가 협약 체결에도 합의했다.

2026여수세계섬박람회는 총 30개국, 300만 명의 참여를 목표로 하고 있으며 현재까지 14개국이 참여를 확정했다. 섬 박람회는 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산도 진모지구 위주로 개최된다.