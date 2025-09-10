[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 동부권 첫 공립 박물관으로 기대를 모은 여수시립박물관에서 개관도 하기 전에 빗물이 새고 있어 말썽이다.

10일 여수시(시장 정기명)에 따르면 웅천동 이순신공원에 준공한 여수시립박물관 천장에서 최근 누수 현상이 발생했다.

사무실, 현관 로비 등 천장에서 벽지가 뜯어질 만큼 많은 양의 물이 떨어져 현장 곳곳에는 물받이용 양동이가 놓여있다.

이곳에서는 지난 4월에도 누수가 발생해 보수했지만, 최근 집중호우로 누수는 더 심해졌다.

여수시는 준공검사를 마치고도 누수가 심해지자 추석 이전 개관을 목표로 추진했던 개관 일정이 전면 미뤄져 내년 3월로 연기됐다.

박물관은 317억원을 들여 지상 1층, 연면적 5605㎡ 규모로 2개의 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험실, 세미나실, 수장고 등을 갖췄다.

여수시는 2019년부터 유물을 구입하고 기증 운동을 벌여 1만 6600여점 자료를 확보했다.

시 관계자는 “전문기관과 함께 현장 점검을 하고 기존 업체에 보수를 맡기되 여의찮으면 다른 업체에 보수하도록 하고 구상권을 청구하는 방안도 검토하겠다”고 말했다.