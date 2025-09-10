[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주전남벤처기업협회(회장 김현수)는 9일 라마다플라자광주호텔에서 ‘제25회 광주전남벤처포럼’ 을 개최했다.

이번 포럼은 광주정보문화산업진흥원, 전남정보문화산업진흥원, 에너지밸리기업개발원과 공동으로 열렸다. 광주·전남지역 중소벤처기업인과 유관 기관장 등 80여 명이 참석해 활발한 교류와 토론의 장이 됐다.

이번 포럼의 주제 강연은 김정원 법률사무소 남산 변호사가 맡아 ‘기업 내부통제시스템과 투자·인수합병(M&A)·기업공개(IPO) 실사’를 주제로 진행했다.

김 변호사는 “내부통제는 단순히 규제 대응이 아니라 기업의 신뢰성과 기업가치를 좌우하는 필수 인프라다”며 “벤처중소기업도 초기 단계부터 체계적인 내부통제를 마련해야 한다”고 밝혔다.

이어 김덕량 찐테크 대표는 ‘인공지능(AI) 시대 랜섬웨어 방지 및 데이터 관리를 위한 불변 스토리지 활용 방안’을 발표했다. 김 대표는 최근 국내 주요 기업들의 랜섬웨어 피해 사례를 제시하며, “랜섬웨어 공격은 특정 업종에 국한된 문제가 아니라 모든 기업의 생존 리스크” 라고 경고했다.

이날 행사에는 박종찬 광주전남지방중소벤처기업청장, 이성희 전남중소기업일자리경제진흥 원장, 고수경 광주전남여성벤처협회장, 이장훈 기술보증기금 호남지역본부장, 조우주 중소 벤처기업진흥공단 광주지역본부장, 정웅재 신용보증기금 광주스타트업지점장, 이기성 소상공인연합회 광주시연협회장 등 지역 주요 기관장이 참석했다.

박종찬 청장은 “광주전남벤처포럼은 지난 24회 동안 최신 기술과 성공 스토리를 공유하며 지역 기업 성장의 발판이 돼 왔다”며, “앞으로도 지방청 차원에서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김현수 회장은 “급변하는 경영환경 속에서 내부통제와 데이터 보안은 기업의 생존과 도약을 좌우하는 핵심”이라며 “광주·전남 벤처기업들이 성장을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고 지속적으로 도약 할 수 있는 계기를 만들어 가겠다”고 밝혔다.