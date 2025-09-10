[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 원도심 상권 활성화를 위해 웹툰.애니메이션 기업 30개 사를 입주시킨 가운데 ‘글로벌웹툰허브센터’가 10일 개소됐다.

이날 행사는 노관규 순천시장과 강형구 시의회 의장과 지역구 시의원 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘콘텐츠산업이 순천에 펼쳐갈 미래’를 주제로 AI로 구현한 영상 상영으로 시작됐다.

이어 글로벌웹툰허브센터 현판 제막식과 함께 시·기업·대학·원도심 시민이 참여하는 차담 순으로 진행됐다.

제막식에서는 참석자 전원이 함께 ‘순천, 콘텐츠 도시의 미래를 열다’라는 구호를 공유하며 클러스터 출범의 상징성을 더했다.

차담 자리에서는 △기업 간 공동 프로젝트 추진 △청년 인재 양성 및 취업 연계 △지역 대학과의 산학협력 확대 등 다양한 의견이 오가며, 상생과 협력의 의지를 다졌다.

시는 현재까지 애니메이션, 웹툰, 출판 등 콘텐츠 기업 30개 사와 투자협약을 맺고 이전을 확정했으며, 오는 11월까지 원도심 일대 공실을 리모델링한 ‘창·제작기지(원츠랜드)’에 이들 기업의 순차적 입주를 마무리할 계획이다.

연말까지는 현재 이전이 확정된 30개 사를 포함해 총 35개 사 이상 유치를 목표로 추가 기업 유치에도 속도를 낼 방침이다.

노 시장은 “순천으로 이전해 주신 기업 관계자들께 감사드린다. 순천이 콘텐츠 산업의 중심이 되고, 어두운 원도심을 밝힐 수 있도록 힘을 모아주시길 바란다”며 “순천을 콘텐츠 기업, 학생들에게 기회를 주는 도시로 만들겠다”고 강조했다.