[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사는 사내 업무망 전용 대형언어모델(LLM)과 민간 상용 LLM을 연계 활용하는 내용의 ‘생성형 인공지능(AI) 플랫폼 구축 사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

가스공사는 AI 기술을 적극 도입해 전문적 정보 접근성 향상, 업무 자동화 제고, 보안 강화 등 업무 프로세스를 획기적으로 개선하기 위한 것이라고 설명했다.

이 플랫폼은 임직원이 필요한 기능을 직접 선택해 내부 업무 자료는 보안이 강화된 사내 전용 모델로, 최신 기술 논문 등 전문적인 분야는 외부 모델이 각각 답변하는 하이브리드 방식으로 설계한다.

이를 통해 규정 검토나 문서 초안 작성 등 반복적이고 단순한 행정 업무는 AI가 자동 처리하고, 사용자의 전문적인 의사 결정을 지원한다는 계획이다.

최연혜 가스공사 사장은 “개인 정보나 기업 민감 정보에 대한 접근과 모델 학습은 원천 차단하도록 보안 정책을 강화하고, 사용자 보안 의식 강화를 위한 교육도 병행할 방침”이라고 말했다.