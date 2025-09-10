국민건강보험공단, ‘연말까지 꼭 챙겨야 할 건강보험 혜택’ 안내

[헤럴드경제=이태형 기자]국민건강보험공단은 연말이 다가오기 전 국가건강검진과 치석제거를 잊지 말고 올해 안에 이용하기를 당부한다고 10일 밝혔다.

국가건강검진은 만 20세 이상 국민이 대상자이며, 올해는 2025년으로 홀수 해 출생자가 건강검진 대상이다. 단, 지역세대주와 직장가입자(비사무직은 매년, 사무직은 2년마다)는 연령과 무관하게 검진대상이다.

나이와 성별에 맞는 6대암(위암·대장암·간암·유방암·자궁경부암·폐암) 검진도 검진대상자에게 제공되고, 검진비용은 건강보험에서 지원(일부 암검진 본인부담 10% 적용)한다.

또 만 19세 이상 건강보험 가입자 및 피부양자는 연중 치석제거에 대한 건강보험 적용(의원급 기준 본인부담 30%)을 1회 받을 수 있어 올해 안에 이용하지 않으면 올해 혜택은 종료된다.

전문가들은 잇몸 염증이나 치주질환 예방을 위해 최소 1년에 한 번 치석제거가 필요하다고 권장하고 있다.

올해 건강검진 대상 및 치석제거 건강보험 적용 여부는 국민건강보험공단 누리집과 ‘The건강보험’ 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

국민건강보험공단 관계자는 “건강검진과 치석제거를 제때하지 않으면 더 큰 진료비 부담이 발생할 수 있다”며 “건강검진 연말 쏠림 현상으로 검진이 어려우실 수 있으니 미리 챙겨주시길 바란다”고 당부했다.