[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 편의형 코인육수 제품 ‘백설 육수에는 1분링’을 소재로 한 ‘육수커플’ 영상이 3개월 만에 조회수 1억건을 돌파했다고 10일 밝혔다.

지난 6월 공개한 영상은 1분 분량의 결혼생활 에피소드 5편으로 구성했다. 배우 변요한과 차주영이 부부로 출연했다.

결혼 생활에서 있을 수 있는 일을 제품과 함께 유쾌하게 풀어낸 영상은 각종 SNS를 타고 인기를 끌었고, 지난 6월 매출은 전월 대비 50% 증가했다.

CJ제일제당은 스토리텔링 중심의 ‘쌍방향 소통’이 주효했다고 설명했다. 회사 관계자는 “재미와 공감을 기반으로 소통해 1억뷰라는 수치를 달성했다”며 “소비자가 흥미를 느껴 직접 참여할 수 있는 디지털 마케팅을 확대할 것”이라고 밝혔다.

한편 CJ제일제당은 화제성과 소비자 반응을 판매로 연결해 ‘백설 육수에는 1분링’ 브랜드를 500억원 이상 규모로 육성할 계획이다. 제품은 2023년 12월 출시 이후 누적 판매량 약 1천만봉을 기록했다.