[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 22일부터 23일까지 벡스코 제1전시장에서 아시아 창업 엑스포 ‘플라이 아시아 2025(FLY ASIA 2025)’를 역대 최대 규모로 개최한다고 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 이번 행사는 참가자 수가 지난해 1만5000명에서 2만 명으로 증가했으며 투자사도 150여 개사에서 180여 개 사로 확대되는 등 지난해에 비해 행사규모가 커졌다. 또한 글로벌 공동 부스 참가 국가도 6개국에서 14개국으로 두 배 이상 증가해 역대 최대 규모를 기록할 전망이다.

올해 행사는 ‘로컬에서 혁신, 글로벌에서 스케일업’을 주제로 열린다. 22일 개막식을 시작으로 ▷유한책임출자자(LP)포럼 ▷모펀드 투자쇼 ‘부기테크(Boogie Tech)’ ▷기술 체험존 ▷푸드크라우드펀딩 ▷콘퍼런스 등이 진행된다.

개막식은 22일 오전 11시 박형준 시장의 기조 강연 등과 함께 열린다. 박 시장은 이날 기조강연에서 ‘준비된 도시에서 기회의 도시, 부산’이라는 주제로 변화와 혁신으로 발전한 부산의 창업 환경과 도시 경쟁력, 글로벌 허브 도시로서의 가능성을 소개할 예정이다.

‘유한책임출자자(LP)포럼’은 국내 유일의 글로벌 수준의 LP투자 기관이 참여하는 포럼이다.

국민연금공단, 한국투자공사 등 21개 사의 최고 경영자 및 정보 담당 최고 경영자(CIO)가 참여한다. 여기에 네이버클라우드, 삼성중공업, 롯데건설, SK증권, 에쓰-오일 등 대·중견기업 20개 사가 오픈이노베이션 파트너로 가세해 스타트업-대기업-투자자 간 3자 연결 생태계를 구축할 것으로 시는 보고 있다.

부기테크는 올해 처음 선보이는 프로그램이다. 해당 프로그램에서는 3000억원 규모 미래성장벤처펀드와 연계한 자펀드 운용사 기업 투자 설명회 및 네트워크 등이 진행된다.

‘기술 체험존’이나 ‘푸드크라우드펀딩’ 등은 창업을 일반 시민에 친숙하게 소개하기 위한 프로그램이다. 특히 푸드크라우드펀딩의 경우 유명 셰프 강레오와 부산 지역 브랜드 5곳이 협업으로 진행된다.

이 밖에도 최신 기술과 창업 트렌드를 다루는 콘퍼런스도 진행된다.

플라이 아시아 2025 참가 사전등록은 오는 18일까지 공식 홈페이지에서 하면 된다. 현장 접수도 가능하다.