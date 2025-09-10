울산지역산업진흥원과 업무협약

한국평가데이터(KODATA)가 울산 권역 기업의 자립 생태계를 구축하기 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 지원에 나선다고 10일 밝혔다.

KODATA는 지난 9일 서울 여의도 본사에서 울산지역산업진흥원과 ‘지속가능한 중소기업 생태계 조성 및 지원 활성화’ 업무협약(사진)을 체결했다.

울산지역산업진흥원은 산업통상자원부의 지역산업지원사업(지역혁신클러스터육성사업, 메가시티협력사업 등)을 통해 글로벌 거점기업 육성 및 해외 연계 사업 활성화를 추진하는 산자부 산하 전문 평가 및 관리기관이다.

이번 협약에 따라 양 기관은 산업정책 지원을 위한 분석용 기업 재무·비재무 데이터를 공유하고, 울산 소재 기업의 ESG 경영 평가 및 컨설팅·교육 등에 협력하기로 했다. 또 지속가능한 기업 생태계 조성과 관련된 사업을 공동 발굴하는 한편, 협약과 관련한 설명회와 세미나 등을 공동 개최할 예정이다.

앞서 KODATA는 2021년부터 기업의 ESG 경영 확대를 위하여 ESG 관련 평가 및 자가진단 서비스, 컨설팅 등을 제공하고 있다. 올해 초에는 녹색채권 외부 검토기관으로 등록되어 관련 업무를 진행하고 있다.

지난 7월에는 신용정보업계 최초로 유엔환경계획 금융이니셔티브(UNEP FI) 지지기관에 가입하며 온실가스 감축 및 지속가능한 금융 실천에 대한 의지를 밝힌 바 있다.

유혜림 기자