시몬스

아이슬란드에서 온 하이엔드 폼 매트리스 N32의 ‘N32 모션베드’(사진)가 인기다. 모션베드는 리모컨을 사용해 매트리스 각도를 조절할 수 있는 기능성 전동침대다.

N32 모션베드는 5개의 플레이트로 구성돼 사용자의 자세와 수면환경에 따라 매트리스의 각도를 세밀하게 조절할 수 있다.

취향과 생활양식에 맞게 5가지 모션(플랫, 헤드틸팅, 베이스상단, 베이스하단, 무중력) 구현이 된다. 제품을 공급하는 시몬스 측은 “탁월한 안전성으로 다른 모션베드들과 차별화됐다. 분절되는 모든 면에 ‘안전센서’를 장착해 신체 일부나 물건이 감지될 경우 즉시 안전모드가 실행된다”고 설명했다.

이와 함께 전용 앱 블루투스 연결, 충전포트, 모션 저장모드(메모리 기능) 등도 갖춰 모션베드에 필요한 모든 편의 요소를 담았다고 덧붙였다.

블루투스를 통해 전용 앱과 연결돼 스마트폰으로 손쉽게 작동 및 제어가 가능하다. 앱을 통한 자동 모드 4가지(무중력, TV/독서, 휴식, 플랫) 구현은 물론 알람 설정 기능도 지원해 지정 시간에 맞춰 모션베드가 작동한다.

업계 최고 수준의 모션 저장모드가 지원돼 리모컨과 전용 앱을 통해 사용자가 원하는 자세를 최대 3개까지 직접 설정하고 저장할 수 있다. 조문술 기자