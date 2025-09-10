[헤럴드경제=함영훈 기자] 여기어때가 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 기념해 개최지 경주를 가성비 높게 여행할수 있도록 이벤트를 준비했다. 오는 14일까지 APEC 정상회담이 열리는 경주의 숙박 시설을 3만원씩 추가 할인 하는 ‘숙박페스타’를 연다. 이번 프로모션은 다음달 열리는 APEC 개최를 맞이해 경상북도, 경상북도문화관광공사와 함께 마련했다.

발행하는 할인 쿠폰은 총 결제 금액이 7만원 이상일 때 사용할 수 있고, 다른 이벤트와 중복 적용이 가능하다. 대상 숙소는 경주에 위치한 호텔, 펜션, 게스트하우스, 중소형호텔 등으로, 체크인 날짜 기준으로 다음달 25일까지 방문하는 예약 건을 할인 받는다. 쿠폰은 각 숙소의 상세 정보 페이지에서 다운로드 받을 수 있다. 행사의 세부 내용은 주최 측의 사정에 따라 조정될 수 있다.

여기어때는 APEC 개최를 계기로 ‘글로벌 여행지’로 발돋움 하는 경주의 매력을 알리도록 방문할만한 명소도 함께 제시한다. 함월산 골굴사, 감포항, 우양미술관 등 최근 방문객이 늘어나고 만족도가 높은 장소처럼 의미 있는 여행 정보를 담았다.