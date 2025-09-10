[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교사들의 디지털 역량 강화와 교수·학습 콘텐츠 제작 능력 향상을 위해 ‘디지털지식마루’와 연계한 이미지 및 영상 크리에이터 양성 과정을 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 과정의 신청은 10일부터 15일까지 선착순으로 접수하며 각 과정별 초·중·고 교사 25명씩 총 50명을 선발한다.

이번 과정은 ACP(Adobe Certified Professional) 자격 취득을 목표로 어도비 포토샵과 프리미어 프로 두 분야로 진행된다.

이 교육은 교사들이 디자인, 미디어, 콘텐츠 제작 분야에서 경쟁력을 확보하고, 창의적인 수업 도구를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕고 위해 마련됐다.

ACP 포토샵 과정은 생성형 AI 기술인 ‘파이어플라이’를 활용해 텍스트 명령만으로 맞춤형 이미지나 디자인 요소를 즉시 생성하는 방법을 다룬다.

또 ACP 프리미어 프로 과정은 비디오 편집 소프트웨어를 활용해 영상 제작부터 유튜브 콘텐츠 제작까지 가능하도록 교육한다.

연수는 온라인 강의 9시간, 오프라인 특강 및 자격시험 5시간 등 14시간으로 구성된다.

온라인 강좌(17~26일)는 ‘디지털지식마루’에서 진행된다.

오프라인 집합 연수는 오는 27일 경북ICT이노베이션스퀘어(경북 김천시)에서 심화 실습 및 문제 풀이로 진행된다.

자격 시험은 오프라인 연수 직후 현장에서 진행되며 시험 종료 즉시 합격 여부를 확인할 수 있다.

도교육청은 참가자들에게 자격시험 응시료를 지원하며 합격하면 직무연수 이수 14시간을 부여한다.

임종식 경북교육감은 “이번 연수를 통해 교사들이 빠르게 변화하는 디지털 환경에 맞춰 창의적인 교육 콘텐츠를 스스로 제작하고 학생들에게 더욱 흥미롭고 효과적인 학습 경험을 제공할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.