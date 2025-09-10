미국 USCG 사이버보안·미국 기국 선박 요건 공동연구

[헤럴드경제=박혜원 기자] 해양 보안 분야에서 경쟁력을 키우고 있는 한화시스템·한화오션·한화파워시스템 3사가 미국 선급협회 ABS와 선박 사이버 보안 규제대응을 위한 공동연구를 추진하기로 했다.

한화 3사와 ABS는 지난 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 ‘가스텍(Gastech) 2025’에서 미국 해안경비대(USCG) 사이버보안 규정과 미국 기국(US Flag·미국이 관할권으 가지는 선박) 선박 요건 대응에 대한 공동연구 추진 협약을 체결했다.

한화는 이번 협약으로 글로벌 해양 사이번 표준을 주도하겠다는 방침이다. 공동연구는 ▷미국 사이버 규제 분석 ▷선종별 통합 보안체계 구축 ▷선박 맞춤형 보안 솔루션 개발 ▷국제 표준 기반 기술 확장 ▷실시간 위협 대응·복원력 기술 고도화 등을 주요 과제로 다룬다. 한화시스템 관계자는 “선사들에게 신뢰할 수 있는 보안 체계를 제공하고 차세대 스마트십 시대를 선도해 나가겠다”고 말했다.

한화는 사이버보안 분야에서 경쟁력을 강화해오고 있다. 이번 가스텍 2025에서 한화시스템과 한화오션은 세계 최초로 실제 선박을 대상으로 한 ABS의 국제선급협회(IACS) UR E26 사이버 복원력 기본인증(AIP)을 획득했다. 이는 선박이 사이버 공격을 받았을 때 운영 중단 없이 신속하게 복구할 수 있는 ‘통합 사이버 복원력’ 기술에 대한 인증이다.

지난 1월에는 한화시스템의 자사 사이버보안 솔루션 ‘시큐에이더(SecuAider)’가 ABS 선박 기자재 사이어보안 형식승인을 취득하기도 했다. 한화 관계자는 “한화 시스템과 한화오션, 한화파워시스템은 건조 단계부터 선박 전체의 통합 사이버 복원력 체계를 보유했음을 글로벌 시장에서 공식 인정받은 것”이라고 밝혔다.