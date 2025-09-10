- 내년 입주 예정 물량, 올해 대비 23% 감소 전망... 2027년도 추가 감소 예상

- 입주 가뭄에 따른 집값 상승 예상… 수요자 움직임 바빠져

내년 수도권 아파트 입주 물량이 올해 대비 약 23% 감소할 것으로 전망되면서, 당장 입주 가능한 단지에 대한 관심이 높아지고 있다. 입주 물량 감소가 집값 상승으로 이어질 수 있다는 우려가 커지면서 실수요자들의 움직임도 바빠지고 있다.

부동산R114에 따르면, 2026년 수도권 아파트 입주 예정 물량은 11만1,470가구로, 올해 14만5,237가구 대비 23.2% 줄어들 것으로 예측된다. 특히 서울은 4만6,767가구에서 2만8,355가구로 39% 급감할 전망이며, 경기도와 인천도 각각 13%, 24.3%씩 감소하는 등 전반적인 공급 부족 현상이 심화되고 있다. 2027년에는 수도권 전체 입주 물량이 10만5,100가구로 추가 감소할 예정이며, 서울의 경우 올해 대비 81.2%나 줄어들 것으로 예상된다.

입주 물량 감소는 통상 집값 상승 압력으로 작용하는 경우가 많아 공급 부족이 부동산 가격 상승세를 자극할 것이라는 전망이 지배적이다. 이에 따라 즉시 입주가 가능한 단지에 수요가 몰리면서 관련 단지들에 대한 관심도 꾸준히 높아지고 있다.

부동산 업계 관계자는 “입주 물량 감소가 이어지면서 즉시 입주 가능한 단지에 대한 수요가 크게 증가하고 있다”며 “특히 대출 규제가 강화되자 자금 계획에 민감한 실수요자들이 미루기보다 지금 입주 가능한 단지를 선호하는 경향이 나타나고 있다”고 말했다.

이런 시장 흐름 속에서 주목받는 단지가 ‘힐스테이트 수원파크포레’다. 2024년 12월 준공을 완료해 바로 입주가 가능하며, 준공 후 특별분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 실수요자들의 관심을 끌고 있다.

분양 관계자는 “특히 이번 특별 분양은 계약금 5%에 84㎡형은 잔금 1억원, 113㎡형은 2억원까지 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮춰 호응이 높게 이어지고 있다”며 “또 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 무상 옵션을 제공해 실입주자 만족도가 높다”고 전했다.

힐스테이트 수원파크포레는 경기도 수원시 권선구 서둔동에 위치한 총 482세대 규모의 중대형 아파트로, 지하 2층~지상 14층 10개 동으로 구성되어 있다. 전용면적 84㎡와 113㎡ 두 가지 타입으로 공급된다.

단지는 뛰어난 교통 여건을 갖추고 있다. 수원역과 화서역을 모두 이용할 수 있으며, KTX·1호선·수인분당선뿐만 아니라 향후 GTX-C 노선과 신분당선 연장 사업이 예정돼 광역 교통망 확충에 따른 미래가치가 기대된다. 또한 과천-봉담, 평택-파주 고속도로와 수인로 등 주요 도로망 접근성도 뛰어나 차량 이동이 용이하다.

생활 인프라도 잘 갖춰져 AK플라자, 롯데백화점, 스타필드 수원, 이마트 등 대형 쇼핑시설이 인근에 위치해 편리한 생활이 가능하다. 주변 환경도 쾌적해 서호공원, 여기산공원, 꽃뫼공원 등 대형 녹지 공간과 국립농업박물관이 가까워 자연 친화적인 생활과 문화·여가를 모두 누릴 수 있다.

교육 환경 역시 우수하다. 단지 인근에 탑동초, 구운중, 수원고 등 우수 학군이 밀집해 있어 학부모 실수요자들의 관심이 높다. 더불어 서둔 R&D 사이언스파크와 권선행정타운 등 대규모 개발 호재도 예정돼 있어 장기적인 가치 상승도 기대된다.

힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트 브랜드의 혁신 설계가 곳곳에 적용된 점도 강점이다. 단지는 고급스러운 문주 설계와 함께 남향 위주 배치, 넓은 동간 거리로 채광과 통풍, 개방감을 극대화했다. 내부는 4베이 판상형 위주 설계에 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등 다양한 수납 공간과 공간 활용성을 높였다(타입별 상이).

조경과 커뮤니티 시설도 다채롭게 마련됐다. 중앙녹지마당에는 수변시설이 포함돼 쾌적함을 더하고, 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 조성돼 있다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등이 마련돼 입주민 만족도를 높일 것으로 기대된다.

한편, 힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양 관련 자세한 사항은 단지 내 샘플하우스 방문을 통해 상담받을 수 있다.