‘아마존 뷰티 인 서울 2025’ 9월 19일 개최 제조사·브랜드·인플루언서·투자사 총집결

[헤럴드경제=김광우 기자] 한국콜마는 오는 19일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025(Amazon Beauty in Seoul 2025)’에 단독 제조 후원사로 참여한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 화장품 제조사, 브랜드, 유통사, 인플루언서, 투자사 등 업계 관계자들이 한자리에 모여 글로벌 시장 진출 전략을 공유하고 실질적인 협업 기회를 모색하기 위해 마련됐다. 지난해 진행한 콘퍼런스의 성공에 이어 더욱 크게 마련한 대규모 행사다.

한국콜마는 이번 행사의 공식 후원사로서 K-뷰티 고객사들과 동반성장 전략을 모색한다. 이를 위해 현재 고객사는 물론 예비 고객사를 위한 신규 사업 및 해외 진출 상담 부스를 운영한다.

또 AI를 활용한 피부 진단 기술을 선보여 글로벌 시장 공략 방향을 제안할 예정이다. 특히 윤상현 콜마그룹 부회장은 행사 첫 번째 세션인 ‘글로벌 비전’에서 ‘화장품 제조기업 관점에서 본 K-뷰티 성공’이라는 주제로 강연에 나선다.

아마존에서는 멜리스 델 레이(Melis Del Rey) 뷰티&헬스 카테고리 총괄 부사장과 앨리 오오스타(Allie Ooasta) 마케팅 총괄 부사장이 연단에 올라, 아마존이 K-뷰티가 진출하기 위한 최적의 무대인 이유와 미국 시장 공략을 위한 브랜드 빌딩 전략을 설명한다. 글로벌 인플루언서들도 함께 자리해 소비자 시각에서 K-뷰티의 매력을 소개할 예정이다.

한국콜마 관계자는 “이번 행사는 K-뷰티 산업의 글로벌 확장을 위한 전략과 기회를 직접 확인할 수 있는 자리”라며 “국내 뷰티 브랜드들이 세계 시장에서 성공할 수 있도록 적극 지원하고, K-뷰티와 함께 성장하는 든든한 파트너로서 역할을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 한국콜마는 지난해 6월 아마존과 함께 ‘K-뷰티 콘퍼런스’를 공동 개최하며 인디브랜드의 글로벌 시장 진출을 지원한 바 있다. 당시 행사에는 국내 뷰티 브랜드 기업은 물론 유통 및 제조업계 관계자 2400여명이 온·오프라인으로 참가해 관심을 모았다.