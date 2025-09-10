10일 저녁 6시 유튜브 라이브 진행 중국 증시 반등 배경·핵심 투자 전략 공개

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 공식 유튜브 채널을 통해 ‘미워도 다시 한번, 차이나! 지금 중국 투자에 집중해야 하는 이유’란 주제로 KODEX 중국 투자 전략 웹세미나를 10일 오후 6시에 개최한다고 밝혔다.

이번 웹세미나는 올해 들어 중국 증시가 변동성 속에서도 상승 랠리를 이어가고 있는 배경을 심층 분석하고, 중국 관련 실전 투자 전략을 제공하고자 마련됐다.

삼성자산운용은 이번 웹세미나에서 ▷중국 증시 급등 배경 ▷제20기 4중전회(중국 전체회의) 핵심 분석 ▷수익률로 입증된 KODEX 차이나 ETF 투자 전략 등을 제공한다.

특히 올해 중국 증시 상승세에 힘입어 국내 증시에는 중국 관련 상장지수펀드(ETF) 13종목이 신규 상장되는 등 투자 열기가 뜨겁게 달아오르는 상태다. 이번 웹세미나에선 개인 투자자들이 복잡한 중국 시장을 일일이 분석하기보다, ETF를 활용해 쉽고 효율적으로 포트폴리오를 구축할 수 있는 실질적인 방안을 제시할 계획이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “중국 증시가 10년 만에 찾아온 투자 기회라고 하지만, 10년 전과는 다른 투자 전략이 필요하다”며 “중국의 변하지 않는 본질과 빠르게 변하는 정부 정책을 철저히 분석하여 수혜가 집중될 1~2개 차이나 ETF에 집중 투자해야 한다”고 말했다.

이번 웹세미나는 경품 이벤트도 준비했다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 최신형 삼성 로봇청소기(1명), 스타벅스 커피 쿠폰(100명) 등을 제공할 예정이다.