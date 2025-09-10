[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 ‘사랑싣고 추억담는 어르신 장수사진 촬영’ 봉사활동을 진행한다고 10일 밝혔다.

오는 13일 구청 창의홀에서 열리는 이번 행사에는 구로고 2기 졸업생으로 구성된 봉사자들이 행사에 참여하는 36명의 어르신에게 의상과 메이크업을 지원하고 전문 사진작가를 통한 장수사진 촬영이 진행된다.

이번 사업은 지난 7월 열린 첫 번째 봉사활동에 이어 올해 두 번째다. 기존의 증명사진이나 노년기 사진인 ‘장수사진’ 촬영 지원에서 나아가 어르신들이 원하는 모습과 이야기를 담은 프로필사진을 남길 수 있도록 마련됐다.

구는 어르신들의 의미 있는 순간을 기록하고 따뜻한 추억을 선물하기 위해 촬영한 사진을 인화해 액자로 제작하고 각 가정에 10월 중 전달할 예정이다.

전달된 사진들은 어르신들의 구직활동, 사회참여, 가족 간 추억 보관 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “어르신 장수사진은 단순한 사진을 넘어 소중한 기록이자 가족에게 특별한 선물이 될 것”이라며 “이번 촬영이 따뜻한 추억으로 오래 남기를 바란다”고 말했다.