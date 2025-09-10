통계청, 8월 고용동향 발표 실업률 2.0%, 전년동월比 0.1%p 상승 보건·복지·교육 늘었지만 건설·제조 부진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 8월 취업자 수가 2900만명에 근접하며 3개월 연속 10만명대 증가폭을 이어갔다. 그러나 청년층 취업자는 20만명 넘게 줄며 16개월 연속 감소세를 이어갔고, 제조업과 건설업의 고용 한파도 지속됐다.

통계청이 10일 발표한 ‘2025년 8월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자는 2896만7000명으로 전년 동월보다 16만6000명 늘었다. 이는 6월 18만3000명, 7월 17만1000명보다 둔화한 수치다. 올해 들어 5월(24만5000명)을 제외하면 매달 증가폭이 10만명대에 머물고 있다.

연령대별로는 60세 이상에서 40만1000명이 늘어나며 전체 취업자 증가를 이끌었지만, 15~29세 청년층은 21만9000명 줄었다. 40대(-7만3000명)와 50대(-3만8000명)도 감소했다. 청년층 고용률은 45.1%로 1년 전보다 1.6%포인트 떨어지며 16개월 연속 하락했다.

산업별로는 보건·사회복지서비스업(+30만4000명), 교육서비스업(+4만8000명), 부동산업(+4만명)에서 취업자가 늘었다. 반면 제조업은 6만1000명 줄며 14개월 연속 감소했고, 건설업은 13만2000명 줄며 16개월째 뒷걸음쳤다. 국내 건설업 부진과 함께 미국발 관세 악재 등 대외 불확실성이 겹치며 제조·건설업 고용 회복이 쉽지 않은 모습이다.

종사상 지위별로는 상용근로자가 34만8000명 늘었지만, 임시근로자(-1만2000명), 일용근로자(-6만7000명)는 감소했다. 고용원 없는 자영업자는 6만5000명, 무급가족종사자도 3만3000명 줄었다.

실업률은 2.0%로 전년 동월보다 0.1%포인트 상승했다. 실업자 수는 59만2000명으로 2만8000명 증가했다. 청년층 실업률은 4.9%로 0.8%포인트 높아졌다.

비경제활동인구는 1622만명으로 전년 동월보다 9000명 늘었다. 특히 ‘쉬었음’ 인구는 264만1000명으로 7만3000명 증가했다. 이 가운데 30대 ‘쉬었음’ 인구는 32만8000명으로 8월 기준 역대 최대 규모를 기록했다.

통계청 공미숙 사회통계국장은 “최근 경력직 선호 강화와 수시 채용 확산이 청년층 고용에 불리하게 작용하고 있다”고 설명했다.