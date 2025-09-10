[헤럴드경제=함영훈 기자] 방콕 아트투어를 큐레이션하는 등 ‘엘레강스 방콕’ 투어의 허브역할을 하고 있는 137 필라스 스위트 & 레지던스 방콕은 2017년 문을 연 이후 방콕을 대표하는 럭셔리 라이프스타일의 기준을 제시하는 역할을 해왔다. 방콕 BTS 스카이트레인 엠쿼티어역에서 가깝다.

세심하게 디자인된 34개의 스위트와 179개의 프라이빗 레지던스를 갖춘 이 호텔은 전설적인 서비스와 독창적인 경험을 제공하는 137 필라스 호텔 & 리조트의 정수를 보여준다. 이곳의 27층에 자리한 니미티르 레스토랑 & 루프탑 바는 현지 농장에서 공급받은 신선한 태국 식재료를 사용해 전통과 혁신을 조화시킨 요리를 선보이고 있다.

니미티르는 오는 2025년 9월 1일부터 12월 30일까지 태국 각 지역의 다채로운 풍미를 담은 특별 미식 여정, 보야지 쓰루 타일랜드(Voyage Through Thailand)를 선보인다. 이번 시리즈는 태국 여행 성수기의 추억에서 영감을 받아 기획되었으며, 북부, 동북부, 중부, 남부의 대표 요리를 현대적인 감각으로 재해석해 전통의 맛과 현대적 창의성을 동시에 경험할 수 있도록 구성되었다.

주요 메뉴에는 강새우 구이에 쌀국수와 솔티드 에그 리시, 연어 알을 곁들인 중부 요리 ‘궁 매 남 양 솟 카이 켐’, 허브와 고추로 풍미를 더한 생선 다짐 위에 바삭한 생선을 올린 북부 스타일의 ‘랍 플라’ 등이다.

여기에다, 허브와 향신료 향이 가득한 카이 품 커리 리시와 소고기 팬 로스트를 곁들인 동북부 요리 ‘갱 누아 카이 품’, 바나나 커리에 조리한 유기농 어린 닭에 글레이즈드 바나나를 더한 남부 요리 ‘갱 가이 룩 글루아이’가 더해진다.

코라윗 룽찻 총괄 셰프는 “연말은 태국 전역이 가장 활기차고 여행하기 좋은 시기입니다. 이번 시리즈는 희소한 지역 레시피를 발굴하고, 최상의 현지 식재료를 사용해 기억, 맛, 지속가능성을 담아냈습니다. 여행자의 시선으로 태국의 추억을 다시 느낄 수 있기를 바랍니다”라고 말했다.

니미티르의 보야지 쓰루 타일랜드(Voyage Through Thailand)는 매일 오후 5시부터 11시까지 운영되며, 전통과 혁신이 만나는 특별한 미식 경험으로 태국의 다채로운 매력을 선사할 예정이다.

137 필라스 방콕의 세일즈 및 홍보 마케팅은 글로벌 럭셔리 호텔 세일즈 및 홍보 마케팅 에이전시인 헤븐스 포트폴리오에서 담당하고 있다.