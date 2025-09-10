[헤럴드경제=함영훈 기자] 9월 12일로 가수 영탁이 데뷔 20주년을 맞는 가운데, 영탁 공식 팬덤 ‘영탁앤블루스(YOUNGTAK&BLUES)’가 뜻깊은 나눔을 실천했다.

10일 영탁의 팬들에 따르면, ‘영탁앤블루스’는 집짓기, 주거환경개선, 재난 대응 등 다양한 사업을 펼치는 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트에 총 후원금액 3430만 3299원을 기부하며, 영탁의 20주년을 특별한 방법으로 기념했다.

이번 기부는 지난 20년 동안 영탁이 음악을 통해 전해온 희망과 위로의 마음을 우리 사회에 나누고자 하는 취지에서 이루어졌다.

팬덤은 영탁의 음악과 함께 걸어온 20년의 시간을 기념하고 그의 음악이 전해온 희망과 긍정의 메시지를 사회에 나누며 그가 세상에 전해준 따뜻한 에너지를 다시 누군가에게 전하고자 하는 의미에서 마음을 모았다고 밝혔다.

‘영탁앤블루스’는 “영탁의 목소리가 지난 20년 동안 우리에게 힘과 위로가 되었듯이, 우리의 마음도 누군가에게 작은 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 팬덤의 이름으로 좋은 일을 이어가겠다”고 지속가능한 사회공헌의 의지를 전했다.

한국해비타트는 “가수의 소중한 기념일을 팬덤이 나눔으로 함께 한다는 사실이 우리 사회에 큰 울림을 준다” 며 “소중한 후원금은 주거 취약이웃이 따뜻한 보금자리를 마련하는데 사용될 예정”이라고 밝혔다.

한편, 영탁은 2005년 데뷔 이후 트로트와 발라드를 넘나들며 다양한 장르의 음악을 직접 만들고 부르는 싱어송라이터이자 연기자로서 활약중이다. 지난 8월 8일 서울 공연을 시작으로 그간 쌓아온 무대 경험과 감성을 집약해 한층 업그레이드된 네 번째 전국 투어 콘서트 ‘탁쇼4’를 펼치고 있다.

가수 영탁은 노래로 힘을, 팬덤 영탁앤블루스는 나눔으로 희망을 전하고 있어, 팬덤과 아티스트 간 선한 영향력의 선순환구조가 형성돼 호평받고 있다.