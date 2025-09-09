로지스밸리비앤에프, ‘디에이이펙트’ 론칭 DA메디컬그룹과 손잡고 브랜드 준비

[헤럴드경제=강승연 기자] 로지스밸리비앤에프(LV BnF)는 DA메디컬그룹과 손잡고 더마코스메틱 브랜드 ‘디에이이펙트’를 선보인다고 9일 밝혔다.

디에이이펙트는 LV BnF와 DA메디컬그룹이 공동 설립한 ‘디에이바이오테크’를 통해 론칭한 브랜드다. 피부과 시술·관리 이후 피부가 붉어지거나 열감을 느끼는 ‘다운타임’ 시기에 홈 케어에 대한 수요가 늘어나는 점을 겨냥했다. 민감성 피부를 위한 고기능성 화장품 트렌드도 고려했다.

디에이이펙트는 CICA(시카) 성분보다 재생 효과가 뛰어난 TECA(테카)에 인삼 유래 엑소좀을 결합한 독자성분 ‘GINSTECA-X™’을 개발했다.

이번에 선보이는 크림, 선크림, 마스크팩 3종 제품에 모두 ‘GINSTECA-X™’가 적용됐다. 피부 장벽과 가장 유사한 구조의 ‘6-세라마이드 콤플렉스’를 더해 손상된 피부 장벽을 빠르게 회복시키고 수분과 영양을 강화하는 것이 특징이다.

한편 LV BnF는 물류 전문기업 로지스밸리의 자회사다. 기존에 보유한 물류 경쟁력을 기반으로 K-뷰티, 패션, 푸드 등 다양한 카테고리의 브랜드를 국내외 시장에 폭넓게 선보인다는 방침이다.