“깊은 우려와 유감 표한다…조속 석방 강력 촉구”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 이준석 개혁신당 대표는 8일 미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 근로자들이 대거 구금된 사태와 관련 미국 측에 조속한 석방을 촉구하는 서한을 보냈다고 밝혔다.

이 대표는 이날 조셉 윤 미국 대사대리에게 보내는 서한에서 “이번 사태에 깊은 우려와 유감을 표한다”며 “구금된 한국민이 향후 미국 여행이나 취업에 불이익이 발생하지 않도록 조속히 석방할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

이어 “양국이 경제 협력을 통해 동맹을 심화시키려는 시점에 이런 사태가 발생한 것은 특히 안타까운 일”이라며 “이번 사건으로 미국 내 한국의 투자 안전성에 대해 심각한 우려가 나오고 있다”고 말했다.

그러면서 “사전에 충분한 협의가 이뤄졌다면 애초 발생하지 않았을 사건”이라며 “재발 방지를 위해 양국 정부 간 전용 소통 채널을 즉각 마련해야 한다”고 촉구했다.

또 “한국 근로자들이 미국 내 경제 협력 프로젝트에 합법적·효율적으로 참여할 수 있도록 적절한 비자 제도를 신속히 검토해달라”며 “핵심 동맹국이자 주요 투자국인 대한민국 역시 상응하는 대우를 받아야 한다”고 강조했다.