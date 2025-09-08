4년간 111억 국비 확보

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 산업통상자원부 ‘2025년도 소재부품기술개발사업(2차) 신규지원 대상과제’ 공고에 DL케미칼(구 대림산업)이 선정돼 4년간 국비 111억 원을 확보했다.

여수시(시장 정기명)에 따르면 이번에 선정된 DL케미칼 제안은 ‘AI 기반 폴리올레핀 활용 다공성 전극 소재 제조 및 친환경 공정 기술 개발’로, 폴리에틸렌·폴리프로필렌을 통칭하는 폴리올레핀을 AI 기반 친환경 다공성 탄소 소재로 제조하는 기술 개발이 목표다.

이번 사업은 석유화학 기업인 DL케미칼과 HS효성, 전남테크노파크, 한국화학연구원 등 화학 분야 연구기관과의 협력을 바탕으로 추진되며, 총사업비는 국비와 민간 출연금을 포함해 약 166억 원이다.

DL케미칼은 석탄계 피치, 야자각 등 식물계 바이오매스 기반의 수입 재료에 의존하는 국내 다공성 탄소 소재 수요를 폴리올레핀 기반 다공성 탄소 소재 제조 기술을 개발해 인공지능으로 공정을 최적화 할 계획이다.

또한, HS효성은 폴리올레핀의 활성화 과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집해 공정에 재활용하는 ‘CO2 Net-zero’ 기술 개발을 수행한다.

시 관계자는 “올해 5월 산업위기 선제 대응 지역 지정 이후 석유화학 R&D 사업을 통해 여수지역 석유화학 제품의 고부가가치화 전환의 시작점이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.