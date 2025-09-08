김건희에 금품 전달 등 혐의…8일 구속기소 ‘통일그룹 고문’ 지위 요구·3000만원 수수 기업에 청탁·알선 명목으로 34차례 돈 받아

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사와 관련된 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 8일 통일교 청탁 의혹 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 그는 기업들로부터 각종 청탁·알선을 명분으로 수억 원의 돈을 받아온 것으로 파악됐다.

박상진 특검보는 이날 특검 사무실에서 열린 언론 브리핑에서 “전성배 씨 일명 건진법사를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속기소 했다”고 밝혔다.

특검에 따르면 전씨는 2022년 4~7월 사이 당시 통일교 세계본부장이던 윤모 씨로부터 교단 지원 관련 청탁을 들어주는 대가로 8000여만원 상당의 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다. 당시 통일교 측 청탁 내용에는 캄보디아 메콩강 개발사업 지원·YTN 인수·유엔 제5사무국 한국 유치·대통령 취임식 초청 등이 포함됐다.

또한 전씨는 같은 기간 4월과 7월 각각 통일교 현안 청탁·알선 명목으로 ‘통일그룹 고문’ 자리를 요구하고 윤씨로부터 3000만원을 받은 혐의도 있다. 2022년 7월부터 올해 1월까지는 희림종합건축사사무소에 대한 세무조사 및 형사고발 사건 등 관련 청탁·알선을 명목으로 총 4500여만원 상당의 금품과 이익을 받고, 2022년 9월부터 2023년 10월까지는 스타트업인 콘랩컴퍼니의 사업 관련 청탁·알선을 명목으로 총 1억6000여만원을 받은 혐의도 있다.

전씨가 이처럼 2022년부터 3년간 특정 기업에 관해 청탁을 명목으로 돈을 받은 횟수는 총 34건에 이른다고 특검은 밝혔다. 특검은 특히 전씨가 콘랩컴퍼니에 청탁·알선을 명목으로 돈을 받을 당시 정부와 관련된 청탁도 있었다고 밝혔다. 다만 이 같은 전씨의 혐의에 김 여사와의 관련성은 아직 찾지 못했다고 한다.

이 밖에도 전씨는 2022년 5월 제8회 지방선거에서 당시 후보자 신분이던 박창욱 현 경북도의원으로부터 국민의힘 공천과 관련해 1억원을 받은 혐의도 있다. 전씨는 제7회 지방선거에서 영천시장 후보자의 자유한국당 공천과 관련해 1억원을 받은 혐의로 기소돼 올해 1월부터 재판도 받고 있다.

다만 특검의 공소장에는 전씨와 윤씨가 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에 권성동 의원을 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹은 포함되지 않았다.

특검은 이날 “피고인과 관련자들의 인사·공천 개입 및 금품수수 의혹 등 나머지 특검법상 수사 대상 사건과 관련 공범에 대해 계속 수사할 예정”이라고 밝혔다.