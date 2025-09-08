구인배수 0.44로 IMF 이후 최저치…서비스업은 늘었지만 제조·건설업은 감소세

[헤럴드경제=김용훈 기자] 제조업을 중심으로 한 고용 부진이 이어지면서 구직자가 체감하는 일자리 여건이 외환위기 직후 수준으로 악화했다. 다만 고용보험 가입자는 꾸준히 늘고 구직급여 신규 신청자는 줄어드는 등 노동시장의 일부 지표는 개선 흐름을 보였다.

고용노동부가 8일 발표한 ‘고용행정통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 고용서비스 통합플랫폼 ‘고용24’의 8월 신규 구인 인원은 15만5000명으로 전년 동월보다 2만7000명(15%) 감소했다. 반면 구직 인원은 35만2000명으로 1만4000명(4.1%) 증가했다. 이에 따라 구직자 1인당 일자리 수를 뜻하는 구인배수는 0.44에 그쳤다. 이는 1998년 8월(0.26) 이후 27년 만에 가장 낮은 수치다.

천경기 노동부 미래고용분석과장은 “제조업 구인이 1만6000명 줄어 전체 구인 감소의 59%를 차지했다”며 “건설업과 도소매업도 일자리가 줄었다”고 설명했다. 다만 그는 “올해 1월 0.28까지 떨어졌던 구인배수가 점차 상승하고 있다”며 향후 시장을 긍정적으로 전망했다.

고용보험 상시가입자 수는 8월 말 기준 1562만7000명으로 전년 대비 18만2000명(1.2%) 늘었다.

서비스업이 20만9000명 증가하며 전체 상승세를 이끌었지만, 제조업과 건설업은 각각 1만명, 1만8000명 줄었다. 제조업 가입자는 384만5000명으로 자동차·의약품·식료품·화학제품 등 일부 업종은 늘었지만, 금속가공·섬유·기계장비·고무·플라스틱 등은 감소했다. 건설업 가입자는 종합건설업 부진으로 25개월 연속 내림세를 기록했다.

연령대별로는 30대(7만5000명), 50대(4만7000명), 60세 이상(18만2000명)에서 증가한 반면, 29세 이하(-9만2000명)와 40대(-3만명)는 줄었다. 성별로는 여성 가입자가 14만2000명 증가해 남성(4만명)보다 늘었다.

한편, 구직급여(실업급여) 신규 신청자는 8만1000명으로 전년 동월 대비 5000명(6.3%) 줄었다. 지급자는 63만8000명으로 1만2000명 늘었고, 지급액은 1조329억원으로 소폭(0.7%) 증가했다.

천 과장은 “구직급여 신규 신청자 감소는 비자발적 실직이 줄었다는 의미로 고용 조정이 완화되고 있다는 신호”라며 “추세가 지속되면 9월에는 지급액이 1조원 미만으로 내려갈 가능성이 있다”고 밝혔다.