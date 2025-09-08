서울시-美 스노우플레이크, AI·핀테크 등 전략산업 육성 위해 MOU 매년 북미시장 진출 유망기업 10개 이상 발굴·멘토링·IR 자료 제작 지원 선발 기업에 제품·서비스 마케팅 등 지원…‘실리콘밸리 AI허브’도 개관

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 인공지능(AI) 데이터 클라우드 기업 ‘스노우플레이크(Snowflake)’와 손잡고 서울 전략산업 유망기업의 글로벌 진출을 본격 지원한다.

서울시는 8일 오전 스노우플레이크 ‘AI·핀테크 등 전략산업 유망기업 지원과 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이날 체결식에는 주용태 서울시 경제실장, 데니스 퍼슨(Denise Persson) 스노우플레이크 본사 최고마케팅책임자(CMO), 최기영 한국지사장 등 관계자 10여 명이 참석했다.

스노우플레이크는 미국 몬태나주에 본사를 둔 글로벌 인공지능(AI) 데이터 클라우드 플랫폼 기업이다. 세계 1만 2000여 개 기업에 인공지능 기반 저장·통합·분석 서비스를 제공하는 업계 선도 기업이다.

이번 협약에 따라 서울시와 스노우플레이크는 전략산업 유망기업 발굴과 함께, 멘토링 제공, 스노우플레이크 데이터 플랫폼을 활용한 현지 제품과 서비스 실증, 글로벌 투자자 연계 등을 협력한다.

스노우플레이크는 선발된 기업을 대상으로 제품, 서비스 마케팅 등을 지원하며, 오는 24일(현지시간)에는 실리콘밸리 캠퍼스 내에 연면적 2787㎡ 규모의 ‘실리콘밸리 AI허브’를 개관해 기업 입주공간, 밋업 공간, 교육장 등으로 운영한다.

시는 인공지능, 소프트웨어 인재 양성을 위해 주요 취·창업지원 시설에서 스노우플레이크 데이터 클라우드 플랫폼을 활용한 교육 프로그램 운영을 지원한다. 서울시는 인재 양성을 위해 서울 청년취업사관학교(23개), 서울핀테크랩, 서울AI허브 등 취·창업지원시설을 제공한다.

스노우플레이크 교육 프로그램은 대학생·시민 등 대상으로 진행되며, 우수 교육 참여자에게는 ‘스노우프로 어소시에이트(SnowPro Associate)’ 자격증 응시권이 특전으로 제공된다.

서울시 관계자는 “이번 협약은 단순한 투자유치 행사를 넘어, 글로벌 톱티어 기업과의 파트너십이 연속적으로 이어지고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “서울이 전략산업 유망기업의 해외 진출 거점이자 해외자본이 주목하는 투자처로 부상하고 있음을 보여주는 것”이라고 말해싿.

시는 이번 스노우플레이크와의 협력을 비롯해 글로벌 데이터·AI·핀테크 기업과의 연계를 지속 확대해 나갈 계획이다.

□ 데니스 퍼슨(Denise Persson) 스노우플레이크 최고마케팅책임자(CMO)는 “스노우플레이크는 오늘날 인공지능(AI) 혁명의 중심에 있다”며, “이번 업무협약(MOU)를 통해 서울시와 협력하여 한국의 혁신기업들에게 스노우플레이크의 기술, 커뮤니티, 생태계를 제공함으로써 그들이 사업을 구축하고 확장하며 성장할 수 있는 발판이 될 수 있어 매우 기쁘게 생각한다.”고 밝혔다.

□ 주용태 서울시 경제실장은 “이번 협약은 스노우플레이크의 인공지능(AI) 데이터 플랫폼 활용해, 서울 유망기업을 실리콘밸리 현지에서 육성하는 첫 사례가 될 것”이라며, “앞으로도 서울 전략산업 유망기업 글로벌 진출 및 지속 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.