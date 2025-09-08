전남도, 65세 이상 기초연금 수급자 대상 예산 소진시까지 접수

[헤럴드경제(전남)=김경민기자]전남도는 어르신들의 건강한 여가생활과 체육활동 참여 확대를 위해 ‘어르신 스포츠시설 이용료 지원사업’을 추진한다고 밝혔다.

사업은 경기진작과 민생 안정을 위한 정부 추경 사업으로 진행되며 지난 1차 신청에 이어 예산 소진 시까지 2차 신청을 받는다.

신청 대상은 기초연금을 받는 65세 이상 어르신이다. 어르신 스포츠상품권 누리집(ssvoucher.co.kr)이나 콜센터(1551-9998)를 통해 신청할 수 있다. 1차 신청자도 반드시 2차 신청을 해야 추가 지원금을 받을 수 있다.

대상자로 선정되면 모바일 상품권 10만 원이 지급되며, 제로페이 가맹등록 스포츠시설에서 올해까지 사용할 수 있다. 이용 가능한 시설은 제로페이맵 앱(App)에서 확인할 수 있다.

유현호 전남도 관광체육국장은 “이번 사업이 어르신의 일상 속 건강 증진과 여가생활 활성화에 도움이 되길 기대한다”며 “많은 어르신이 신청하도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.