정청래 민주당 대표 최고위 발언 “이런 일 않도록 당의 기강 확립” “이달말 정부조직법 본회의 처리”

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 8일 조국혁신당 성비위 사건에 대해 2차 가해성 발언을 한 것으로 논란이 된 최강욱 전 교육연수원장과 관련해 “피해자와 국민들게 심려를 끼쳐드린 점에 대하여 민주당을 대표해서 당대표인 제가 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “윤리심판원에서 적절한 조치를 취할 것”이라며 이같이 말했다. 그러면서 “앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 당의 기강을 확립하겠다”고 했다.

정 대표는 또 “이달 말 검찰개혁을 포함한 정부조직법을 반드시 본회의에서 처리하도록 하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 “70여년 동안 수사, 기소 독점권으로 무소불위의 권력을 휘둘렀던 검찰청이 해체된다”며 “권력 개혁의 전환점”이라고 했다.

이어 “민주주의의 원리에 맞게, 검찰이 독점해 온 기소권과 수사권은 분리되고 각각 이를 전담할 공소청과 중수청(중대범죄수사청)이 신설된다”며 “두 기관은 법무부와 행안부(행정안전부) 산하에 따로 두어 상호 견제와 균형 속에 운영되도록 설계했다”고 밝혔다.

정 대표는 “이제 중요한 것은 실천”이라며 “국민 여러분께 약속드렸던 것처럼 올 추석 귀향길에 검찰청 폐지라는 소식을 꼭 들려드리도록 하겠다”고 했다.

이어 “‘검찰을 개혁하자, 수사와 기소를 분리하라’라는 국민적 열망을 국민과 함께 완수하겠다”며 “국민들 덕분에 검찰개혁은 시동을 걸 수 있게 됐다. 국민 여러분께 감사드리며 차질 없이 9월 안에 입법 조치하겠다”고 했다.

또 “검찰개혁은 역대 정부에서 실패했다. 검찰개혁이 성공한다면 그것은 오롯이 이재명 대통령의 강력한 검찰개혁 의지와 정치적 결단 덕분”이라며 “이재명 대통령의 공”이라고도 했다.

그러면서 “대통령의 결단이 없었으면 불가능한 일”이라며 “이재명 대통령께 감사드리며 추후 후속 조치도 차질 없이 진행될 수 있도록 당정대가 원팀, 원보이스로 찰떡 공조로 반드시 성공시키겠다”고 덧붙였다.