[헤럴드경제=신주희 기자] KB자산운용의 ‘KB 퇴직연금 배당’ 펀드가 최근 6개월간 38%에 이르는 수익률을 기록하며 퇴직연금 상품 중 우수한 성적을 기록했다.

8일 금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 5일 기준 KB 퇴직연금 배당 펀드의 최근 6개월 수익률은 38.04%를 기록했다. 퇴직연금(공모) 유형 373개 상품 중 가장 높은 수치로 9%대의 국내 퇴직연금 펀드 6개월 평균 수익률을 한참 상회했다.

지난 2017년 설정한 ‘KB 퇴직연금배당 펀드’는 기업 분석을 기반으로 배당 및 가치주 매력도가 높은 종목에 집중 투자하는 상품이다. SK하이닉스, 삼성전자우, 삼성전자, 한화에어로스페이스, 이수페타시스 등 주요 반도체·방산·첨단 정보기술(IT) 기업 등을 담고 있다.

KB자산운용의 퇴직연금의 또 다른 상품인 ‘KB 퇴직연금배당40 펀드’는 6개월 수익률 14.78%를 기록했다. 누적 수익률은 235.93%에 이른다. 이 상품은 주식 40%, 채권 60%의 안정적 포트폴리오로 운용한다. 순자산은 9654억원으로 퇴직연금 펀드 중 가장 큰 몸집을 자랑하고 있다.

2006년 출시 후 국내 퇴직연금펀드 6개월 평균 수익률이 9%대에 머무르고 있는 점을 감안하면 KB 퇴직연금배당 시리즈의 성적은 두드러진다는 평가다.

안정적인 투자자는 KB 퇴직연금배당40, 적극적으로 수익을 추구하는 투자자는 KB 퇴직연금배당을 통해 차별화된 투자 효과를 기대할 수 있다.

차현우 KB자산운용 연금마케팅실장은 “퇴직연금은 단순한 자산 보관 수단이 아니라 은퇴 이후 생활을 위한 자산을 운용하며 안정적 수익을 내는 수단이 돼야 한다”며 “KB 퇴직연금배당펀드 시리즈는 고금리·저성장 국면에도 안정성과 성과를 동시에 제공하는 최적의 해답이 될 것”이라고 말했다.