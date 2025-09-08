올해 상장 전체 주식형 ETF 중 순자산 1위 분배금 인증 이벤트 진행

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 코리아배당다우존스 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 5000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 5일 종가 기준 ‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’ 순자산은 5442억원이다. 이는 올해 신규 상장한 국내 전체 주식형 ETF 중 최대 규모다. 회사는 국내 배당주에 대한 지속적인 관심 속에 해당 ETF에 개인 자금 유입세가 이어지고 있다고 설명했다.

‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’는 배당수익률, 배당성장율, 자기자본이익률(ROE), 현금흐름부채비율을 고려한 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 월배당 ETF다. 주요 편입 종목으로는 현대글로비스(5.5%), 삼성생명(5.0%), DB손해보험(4.7%), BNK 금융지주(4.5%), 우리금융지주(4.3%) 등이 있다.

이는 미래에셋자산운용이 선정한 ‘TIGER 시그니처 월배당 ETF 7’의 대표 상품이다. ‘TIGER 시그니처 월배당 ETF 7’은 장기적인 배당 성장 가능성이 기대되는 TIGER ETF 7종이다. ‘TIGER 코리아배당다우존스’ 외에도 ‘TIGER 은행고배당플러스TOP10’, ‘TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브’, ‘TIGER 배당커버드콜액티브’, ‘TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜’, ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜’, ‘TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜’ 등으로 배당주, 리츠, 커버드콜 등 다양한 투자자산별 ETF로 구성됐다.

미래에셋자산운용은 ‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’ 분배금 인증 이벤트도 진행한다. 다음달3일까지 ‘TIGER 코리아배당다우존스ETF’ 매수 및 분배금 수령 내역을 인증하면 추첨을 통해 경품을 제공한다. 자세한 내용은 TIGER ETF 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “저금리 상황 속에서 고배당주 투자에 대한 투자자들의 니즈가 지속적으로 커질 것으로 예상한다”며 “‘TIGER 코리아배당다우존스 ETF’는 배당 성장과 고배당을 모두 누릴 수 있는 상품으로, 배당 투자자들을 위한 최적의 솔루션”이라고 말했다.