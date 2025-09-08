[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 내달 18일 온수근린공원에서 ‘제12회 유아숲 가족축제’를 개최한다고 8일 밝혔다.

‘유아숲 가족축제’는 자연을 직접 느끼고 체험하는 생태 문화 프로그램이다. 매년 가을마다 열려 유아들에게 자연과의 교감을 통해 정서적 안정과 사회성을 기를 수 있도록 돕는다.

올해는 ‘숲속 친구들과 함께하는 숲정원 여행’을 주제로 창작 아동극, 마술쇼, 연주회 등 공연 프로그램이 열린다. 황토염색, 누에고치 실뽑기 등 다채로운 체험활동도 운영된다.

체험은 시간대별로 구성해 회당 90명 이내 인원이 참여할 수 있으며, 총 500여 명이 참여하게 된다.

참가 대상은 유아숲체험원을 정기적으로 이용하는 유치원과 어린이집, 그리고 일반가정이다.

정기 이용기관은 연초에 신청을 통해 유아숲을 정기적으로 이용하는 어린이집과 유치원으로, 이들 기관은 오는 12일까지 사전 접수를 진행하고 있다. 일반가정 또는 추가 참여 희망 기관은 15일부터 내달 16일까지 서울시 공공예약서비스 누리집을 통해 신청할 수 있다. 접수는 선착순으로 마감된다.

장인홍 구로구청장은 “유아숲 가족축제는 아이들이 자연을 즐기고 배우며 가족과 의미 있는 시간을 보낼 수 있는 소중한 자리”라며 “앞으로도 아이들의 건강한 성장을 돕는 생태 체험 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.