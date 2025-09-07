조계종 중앙신도회, 제1회 총무원장배 자선 골프대회

8일 나주 골드레이크CC서 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 한국 불교를 대표하는 신도조직 조계종 중앙신도회가 대중 스포츠를 통한 전법 포교와 신도 조직 활성화를 위해 자선 골프대회를 연다.

7일 대한불교조계종 중앙신도회(회장 정원주)에 따르면 8일 오후 1시 전남 나주 ‘골드레이크CC’에서 제1회 총무원장배 전국불자 자선 골프대회가 열린다.

이번 대회는 창립 70주년을 맞은 중앙신도회가 파크골프를 비롯해 스포츠를 통한 불자들의 결속과 소속감을 강화하기 위해 마련했다.

골프대회는 조계종 총무원과 중앙신도회가 주최하고 제22교구 본사 대흥사와 22교구 신도회가 주관한다.

전국 각 교구신도회와 신도단체 등 40팀, 160명이 참가하며, 대회는 샷건 플레이 방식으로 동시 진행해 라운딩 후 시상식을 가질 예정이다.

단체 우승팀에게 우승 트로피와 상품이 수여되며 최저타상, 롱기스트, 니어리스트 등 개별 시상도 이뤄진다.

정원주 중앙신도회장은 “올해 70주년을 맞이하여 불자들의 소속감을 강화하는 동시에 자선 모금활동에도 참여할 수 있는 좋은 자리가 될 것으로 기대된다”며 “9월 한 달 동안 중앙신도회에서 진행하는 70주년 기념사업에 많은 관심과 격려를 부탁드린다고”고 말했다.