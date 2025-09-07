[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 수 76일만에 달리기 대회에 나가 완주에 성공했다.

진태현은 7일 소셜미디어에 “오늘 아내와 달리기 대회에 다녀왔다”며 인증 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 진태현은 아내인 배우 박시은과 함께 달리기 대회에 참가했고, 기록 인증도 했다. 진태현의 하프 마라톤 기록은 1시간53분32초였다.

진태현은 “개인 기록보다 20분이 늦었지만 내 인생 가장 멋진 레이스”라고 말했다. 진태현은

진태현은 목 부위 수술 자국 위에 밴드를 붙이고 밴드 위엔 ‘할 수 있다’고 적었다.

진태현은 “6월 24일 갑상선암 수술 후 76일째 되는 날. 나는 꿈을 포기하지 않음을 다짐하기 위해 열심히 달렸다”고 말했다.

이어 “사랑하는 아내를 약 50년 정도 지켜야 하기에 건강한 남편의 모습을 보여주고 싶었다”고 덧붙였다.

진태현은 “강원도 2차 전지훈련을 간 마라토너 엘리트 우리 양딸 지혜에게 수술한 아빠도 포기하지 않는데 전국체전 대회 레이스 중 어느 곳에서 사점이 와도 이겨내길 기도했다”고 했다.

진태현은 “힘들거나 우울하거나 아픔이 깊은 분이 있다면 그 힘듦의 깊이를 잘 모르지만, 버티고 이겨내시길 기도한다. 어차피 세상은 우리를 몰라준다. 그럼 우리가 뚫고 나가는 방법 밖에 없다. 모두 하늘 한번 보고 다시 한걸음 나아가길 응원한다”고 말했다.

진태현은 지난 5월 갑상선암 투병을 고백한 뒤 6월 수술을 받고 회복에 전념하고 있다.