[헤럴드경제=문영규 기자] 국민의힘 안철수 의원이 “이재명 대통령은 ‘페이스메이커’가 아니라 ‘트러블메이커’”라며 미국 내 한국 기업 현지 공장 건설 현장 단속으로 인한 구금 사태에 대해 비판했다.

안철수 의원은 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “미국 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 우리 국민 300여 명이 체포되는 초유의 사태가 벌어졌다”며 이같이 말했다.

안 의원은 “수갑과 쇠사슬에 묶여 연행되는 우리 국민의 모습을 보며 가슴이 미어졌다”며 “열악한 수용시설에 구금된 채 인권침해 우려마저 커지고 있다”고 지적했다.

그는 “한미 정상회담이 끝난 지 불과 보름도 되지 않아 이런 불상사가 발생했다는 것은 충격적”이라며 “이 대통령은 소위 ‘셰셰(고맙다는 뜻의 중국어)외교’를 하겠다며 우리나라보다 잘 사는 나라들을 훌쩍 뛰어넘는 700조 원에 달하는 대미 투자를 약속했지만, 정작 대한민국이 받은 대우는 참담할 뿐”이라고 했다.

안 의원은 “한미관계와 우리 외교가 어쩌다 이 지경까지 추락했는지 국민은 분노하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “말은 똑바로 하자”며 “이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 말했던 ‘페이스메이커’가 되지 못했다. ‘트러블메이커’가 됐”고 했다.

안 의원은 “대통령은 지금 당장 미국에 특사를 파견하는 등 사태 해결에 할 수 있는 모든 역량을 집중해야 한다”며 “대통령이 가장 먼저 해야 할 것은 국민의 안전을 보장하는 일”이라고 강조했다.

한편 지난 4일(현지시간) 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 조지아주 서배나에 위치한 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌였다.

이로 인해 LG에너지솔루션 소속 47명(한국 국적 46명·인도네시아 국적 1명)과, HL-GA 베터리회사 관련 설비 협력사 소속 인원 250여명이 구금됐다.