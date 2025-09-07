민주의원 20명 공동성명…“파트너와 신뢰 약화” 비판 공화는 트럼프 “할일 한것” 법집행 강조하며 단속 지지

[헤럴드경제=천예선 기자] 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명이 이민 당국에 체포된 것을 두고 미국 정치권이 엇갈린 반을ㅇ을 보이고 있다. 공화당 정치인들은 이번 단속을 옹호하는 반면 민주당 정치인들은 행정부의 접근 방식을 비판하고 나섰다.

의회아시아태평양계 코커스(CAPAC) 소속 민주당 의원들과 조지아주의 민주당 하원의원들은 6일(현지시간) 공동성명을 내고 지난 4일 이뤄진 이민 당국의 단속에 우려를 표명했다.

의원들은 “한국 혈통을 다수 포함한 이민자 수백명이 구금됐고, 여기에는 미국 시민과 합법적인 영주권자도 포함됐다고 한다”며 “트럼프 행정부는 폭력적인 범죄자를 겨냥하는 대신 대규모 추방 할당 목표를 채우기 위해 직장이나 유색인종 사회에서 이민자들을 쫓고 있다”고 지적했다.

이어 “이런 무분별한 행동은 가족을 찢어 놓고, 경제에 피해를 주며, 우리 글로벌 파트너들의 신뢰를 약화한다. 우리는 상황을 긴밀히 주시하고 있으며 행정부에 (단속으로) 영향받은 노동자들을 위해 정당한 법 절차를 지키기를 요구한다”고 밝혔다.

성명에는 한국계인 앤디 김 상원의원, 매릴린 스트리클런드 하원의원을 포함해 20명이 서명했다.

민주당 일각에서는 트럼프 행정부와 불법 체류자를 고용한 혐의를 받는 기업 양쪽에 책임을 묻는 분위기다.

라파엘 워녹 상원의원(민주·조지아)은 이날 성명에서 이번 단속이 “위험하고 폭력적인 범죄자들을 우리 거리에서 없애겠다”는 행정부 이민 정책과 어떻게 부합하는지 행정부가 해명해야 한다고 주장했다.

그러면서도 “기업들은 부적절한 서류(체류 자격)를 가진 혐의를 받는 노동자들을 어떻게 그렇게나 많이 고용했는지 해명해야 한다”면서 기업들이 이주 노동자 착취로 돈을 벌어서는 안 된다고 강조했다.

공화당은 도널드 트럼프 대통령이 전날 직접 이민 당국이 “자기 할 일을 한 것”이라는 입장을 밝힌 가운데 이번 단속을 지지하고 있다.

현대차 공장을 지역구에 둔 버디 카터 하원의원(공화·조지아)은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 현대차 건설 현장 단속 뉴스 영상을 올리고서는 “난 트럼프 행정부와 우리 용감한 법 집행관들이 미국 노동자를 우선하고 우리 지역사회를 불법 이민이라는 재앙으로부터 보호하기 위해 한 대담한 행동에 박수를 친다”고 밝혔다.

그는 “누구든 근면성실한 미국인에게서 일자리를 뺏어서 불법 이민자한테 줄 수 있다고 생각한다면 도널드 트럼프가 지켜보는 한 그럴 수 없다는 걸 알아야 한다”고 강조했다.

브라이언 켐프 조지아 주지사는 전날 언론에 낸 성명에서 “조지아에서 우리는 모든 주(州)와 연방 정부의 이민법을 포함한 법을 항상 집행할 것이다. 주에서 사업하는 모든 기업은 조지아와 우리나라의 법을 따라야 한다”고 밝혔다.