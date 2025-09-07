프리미엄석 도입 과정서 ‘이코노미 줄이기’ 계획 백지화 이미 개조된 1호기는 3-4-3 운영…2~11호기는 기존 ‘3-3-3’ 유지

[헤럴드경제=노아름 기자] 대한항공이 프리미엄석 도입 과정에서 이코노미석 배열을 바꾸려던 계획을 철회했다.

대한항공은 7일 “보잉777-300ER 항공기를 대상으로 진행했던 일반석 3-4-3 배열 좌석 개조 계획을 전면 중단하기로 했다”고 밝혔다.

기존 계획은 프리미엄석 도입기의 이코노미석 배열 구조를 ‘3-3-3’에서 ‘3-4-3’으로 변경하고 좌석 너비를 1인치 줄이는 것이었다.

이를 두고 소비자 편익보다 수익성에 치중하는 것 아니냐는 논란이 일었고 결국 대한항공이 계획 철회를 결정한 것이다.

앞서 주병기 공정거래위원장 후보자도 인사청문 서면답변에서 “공정위에서는 작년 12월 기업결합 조건부 승인 당시 경쟁 제한이 우려되는 40여 개 노선에 주요 상품 및 서비스의 불리한 변경을 금지한 것으로 알고 있다”며 “시정조치 불이행이 확인되는 경우 엄중히 대응할 필요가 있다”고 지적했다.

대한항공은 이미 개조가 완료된 1호기는 ‘3-4-3’ 배열로 운영할 계획이다. 오는 17일부터 인천∼싱가포르 노선에 투입한다.

아직 개조 전인 2∼11호기의 경우 ‘3-3-3’으로 운영되며 구체적인 좌석 사양은 좌석 제작사와의 협의를 거쳐 정해진다.

당초 대한항공은 내년 말까지 B777-300ER 11대에 프리미엄석을 도입할 예정이었으나 이번 계획 변경으로 일정이 다소 지연될 것으로 전망된다.