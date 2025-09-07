[헤럴드경제=손미정 기자] 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’의 베니스국제영화제 수상이 불발됐다.
6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 진행된 제82회 베니스국제영화제 폐막식이 진행된 가운데, 최고상인 황금사자상에 짐 자무쉬의 ‘파더 마더 시스터 브라더’가 선정됐다.
“한국서 증권업 못하겠다” 두 손 들자 ‘큰손’ 연기금 나선다 [고질병 앓는 K-금융]
7일 금융위원회는 국회 정무위원회에 보고한 ‘금융중심지 조성과 발전에 관한 시책과 동향’에서 외국계 금융기관을 유치하기 위해 국민연금과 대한민국 국부펀드인 한국투자공사(KIC) 등 공적 연기금의 위탁운영 방식을 적극 활용하겠다는 방침을 밝혔다.
단독 [단독]유튜버 대도서관 자택서 사망한 채 발견
[헤럴드경제=이영기 기자] 유튜버 대도서관으로 활동하던 나동현(46)씨가 숨졌다. 서울 광진경찰서에 따르면 나씨는 6일 오전 8시40분께 광진구 자택에서 사망한 채로 발견됐다. 약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방과 경찰이 발견했다. 현장에서 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 알려졌다. 나씨는 1세대 원조 인터넷 방송인이자 144만명의 구독자를 거느린 스타 유튜버로 활동해왔다. 나씨는 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔다. ※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는
“절친 아내에게 반해 결혼하더니 다시 이혼, 아들은 53층 추락사”…불운했던 이 남자가 ‘신’이라 불리는 이유 [음덕후:뮤지션으로 읽다]
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬
