지난달 29일(현지시간) ‘어쩔수가없다’의 박찬욱 감독과 이병헌, 손예진 등 배우진들이 이탈리아 베니스에서 진행된 제82회 베니스국제영화제 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. [AP 연합]
[헤럴드경제=손미정 기자] 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’의 베니스국제영화제 수상이 불발됐다.

6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 진행된 제82회 베니스국제영화제 폐막식이 진행된 가운데, 최고상인 황금사자상에 짐 자무쉬의 ‘파더 마더 시스터 브라더’가 선정됐다.


