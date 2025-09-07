서울 지역 제한적 연대 가능성 시장-구청장 단일화 아이디어 등 거론 李, 안철수와 교류 가능성도 열어 둬

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 소속인 오세훈 서울시장과 이준석 개혁신당 대표가 ‘지방선거 연대’를 함께 언급했다. 정치권에서는 개혁신당과 국민의힘이 각각 ‘서울시장 불출마’와 ‘구청장 1곳 불출마’를 맞바꾸는 방식 등이 이뤄질 수 있다고 거론된다.

7일 정치권에 따르면 오 시장과 이 대표는 내년 6월 지방선거에서의 연대 가능성을 최근 공개적으로 시사하고 있다.

오 시장은 지난 3일 국회에서 기자들과 만나 “(지방선거에서) 어떤 형태로든 개혁신당과의 연대에 기대감을 가지고 있다”고 말했다.

오 시장은 “개혁신당과 합당이 됐든 선거 연대가 됐든 어떤 형태로든 합심·협력해 무도한 더불어민주당 폭주 기관차를 견제할 필요가 있다는 생각에 변함이 없다”며 “(연대 논의를 위해) 이미 역할을 시작했다. 당 중진으로서 그런 바람직한 방향으로 물꼬를 트는 데 자제하면 안 된다고 생각하고 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

오 시장은 국민의힘과 개혁신당이 당 차원에서 힘을 합쳐야 한다는 입장인데, 이 대표는 전면적인 연대에는 선을 긋고 있다. 이 대표는 지난 5일 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에서 “(오 시장이) 제가 부담스러울 정도로 공개 발언으로 ‘개혁신당과 국민의힘은 같이 가야 한다’, 이런 말씀을 하시는데 물론 거기에 악의는 전혀 없으니 선의는 존중한다”며 “개혁신당을 통해 일정한 성과를 내는 것이 지금 정치·사회적으로 훨씬 의미가 있는 것 아닌가 생각한다”고 말했다.

중도 보수를 지향하는 이 대표와 개혁신당 입장에서는 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파가 주류를 장악한 국민의힘과 전격적으로 손을 잡기는 현재로서는 불가능하다고 보는 것이다.

다만 합리적 보수 이미지가 강한 오 시장이 재차 국민의힘 서울시장 후보로 출마한다면 ‘서울 지역’에 한정한 연대는 고려하는 것으로 보인다. 이 대표는 “(오 시장과는) 정치적으로 인적 교류도 많고 거의 한 팀이라고 보고 있다”며 “당이 다르다 보니 제한적인 연대가 가능한 상황”이라고 했다.

‘제한적인 연대’의 방법으로는 개혁신당이 서울시장 후보를 내지 않는 대신, 국민의힘이 서울 지역 최소 1곳의 구청장 후보를 내지 않는 것 등이 아이디어 차원에서 거론된다.

당세 확장을 위해 내년 지방선거에 사활을 걸어야 하는 개혁신당 입장에서 서울시장 불출마는 상징적으로든 실질적으로든 아쉬운 일이다. 한 개혁신당 관계자는 “서울시장 후보가 있어야 비례대표 지방의원을 확보하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 개혁신당에서는 김정철 최고위원이 일찌감치 서울시장 출마를 선언한 바 있다.

보수 야권에선 이 대표와 안철수 국민의힘 의원 간에도 어떤 방식으로든 교류가 이뤄질 수 있지 않겠느냐는 관측이 나온다. 이 대표는 안 의원에 대해서도 “안 의원이 계엄 이후 보여 준 행보는 너무 선명하고 제 방향과 일치하기 때문에 관심이 많이 간다. 많은 것을 논의하려 한다”며 “여러 가지 해볼 수 있는 것이 많다”고 언급했다.

이 대표와 안 의원은 꽤 오랜 기간 정치권의 대표적인 앙숙 관계로 꼽혔으나 지난 대선 안 의원이 국민의힘 경선 후보였을 때 함께 공동 대담회를 열고, 본선 국면에서는 안 의원이 국민의힘과의 단일화를 설득하기 위해 이 대표를 직접 만나는 등 차츰 관계가 개선되는 모습을 보이고 있다.