[헤럴드경제=박혜원 기자] 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 당내 성 비위 사건과 관련, “창당 주역의 한 사람이자 전 대표로서 저부터 죄송하다 말씀드린다”고 사과했다. 그러면서도 사안이 발생했을 당시 수감 상태로 당무에 관여할 수 없었다고 해명했다.

조 원장은 6일 ‘경향TV’ 유튜브에 출연해 “(성 비위 사건으로 탈당한) 강미정 전 대변인이 회견하는 걸 보고 참 가슴이 아팠다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “성 비위 사건이 발생했을 때, 그 후로 저는 옥중에 있었지 않나”라며 “제가 일체의 당무에 이래라저래라할 수 없는 처지였다”고 말했다.

이어 “석방되고 난 뒤에 바로 여러 일정이 잡혔고, 그 과정에서 저라도 조금 빨리 이분을 만나 소통했으면 어땠을까”라며 “잡힌 일정을 마치면 연락드리고 봬야겠다고 했었는데, 만남이 있기 전에 이런 일이 터져 참 안타깝다”고 덧붙였다.

또 “현재 제 당직이 무엇인가 관계없이 과거 처리 과정에서 미흡한 점이 없었는지 살펴보고, 재발 (방지) 대책을 마련하는 데 저도 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

앞서 사건 피해자를 대리했던 강미숙 변호사는 전날 페이스북에서 조 원장을 겨냥 “감옥에 있는 조국이 무엇을 할 수 있었겠냐, 출소 후에도 연구원장일 뿐인데 무슨 권한이 있다는 것이냐 묻지만, 조국혁신당은 좋든 싫든 조국의 당”이라고 말했다.